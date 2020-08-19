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Хоккей

Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 18 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Мэттью Барзал

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 18.08.2020:
Монреаль – Филадельфия 15:00 22:00
Даллас – Калгари 17:30 00:30
Айлендерс – Вашингтон 20:00 03:00
Вегас – Чикаго 22:30 05:30

Источник: nhl.ru
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