Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 18 августа (онлайн)

ГлавнаяХоккейМатчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 18 августа (онлайн)ХоккейМатчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 18 августа (онлайн)Николай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 19, 2020 в 03:460Share1 Мэттью Барзал Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 18.08.2020: Монреаль – Филадельфия 15:00 22:00 Даллас – Калгари 17:30 00:30 Айлендерс – Вашингтон 20:00 03:00 Вегас – Чикаго 22:30 05:30 Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:9 − один = Вам может понравиться Хоккей «Обозреватель» рассказал, кто и как «назначал» чемпионов детско-юношеских соревнований19.08.20203Читать большеХоккей Тарасенко возвращается в Сент-Луис19.08.2020Читать большеХоккей Лидер «Вашингтона» приступил к тренировкам и может принять участие в четвёртом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс»18.08.20202Читать большеДэйл Хаверчук умер от рака18.08.20204Читать большеХоккей «Колорадо» оформил одну из крупнейших побед в плей-офф, «Бостон» увеличил отрыв от «Каролины»18.08.2020Читать большеХоккей “Каролина” – “Бостон” (3:4): потерять всё за семь минут18.08.2020Читать большеХоккей «Днепр» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Украины Евгением Ратушным18.08.20206Читать большеХоккей Чехларек подписал контракт в Швеции18.08.2020Читать большеХоккей IIHF: «Основной целью остается проведение ЧМ-2021 в Минске и Риге»18.08.20203Читать большеХоккей Информация о результатах тестирования на COVID-1918.08.20202Читать большеРекомендуем посмотретьФутболФранков: У “Динамо” вспышка коронавирус09.08.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020Футбол“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ02.04.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболМинай и Ингулец вышли в УПЛ. Третьей командой скорей всего станет Рух13.08.202013.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020