“Монреаль” – “Филадельфия” (0:2): торжество защитного хоккея

Шон Кутюрье

Голы Михаэля Раффля и Филиппа Майерса, а также второй подряд шатаут Картера Харта, сделавшего 29 сэйвов, принесли “Филадельфии” победу над “Монреалем” в матче №4 и позволили повести в серии 3-1. Вратарь “Канадиенс” Кэри Прайс сделал 20 сэйвов, а безголевая серия канадцев достигла 129 минут и 25 секунд.

🥅 Картер Харт стал 4-м вратарем в истории НХЛ моложе 23 лет, которому удалось засушить 2 игры подряд (последним был Феликс Потвин в 1994 году). Надежная игра молодого голкипера помогла Летчикам победить 2-0 Монреаль (3-1 в серии).📽️ https://t.co/IjqUSUB97u pic.twitter.com/P3ec4gePrf — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

Харт стал четвертым вратарем в истории НХЛ в возрасте до 23 лет, сыгравшим на ноль в плей-офф дважды подряд.

“Харт был для нас настоящей стеной, его спокойствию поражаешься, – сказал Майерс. – Учитывая то, как он играет сейчас, это лучший вратарь в лиге”.

Пятый матч серии пройдет в среду (четверг, 3:00 мск) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

🥅Сухой отрезок Картера Харта (ровно 2 часа) стал 7-м в клубной истории и самым продолжительным после 2010 года, когда Майкл Лейтон не пропускал 172 минуты и 55 секунд на пути к Финалу Кубка Стэнли.📽️ https://t.co/IjqUSUB97u pic.twitter.com/jTotzNYH2P — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

Команды не изменили себе и как будто продолжили третью встречу, которую “Флайерз” выиграли со счетом 1:0. Минимум опасных моментов, борьба на каждом участке площадки и надежная игра вратарей. В первые 20 минут команды на двоих создали один голевой момент, но забила “Филадельфия”, у которой в этой графе горел “ноль”. Раффль нанес потрясающий по точности бросок в верхний угол, пробив Прайса.

Второй период прошел под знаком тотальной инициативы “Канадиенс”, которые перебросали соперника 10-5, а по голевым моментам в равных составах превзошли 5-0. Несколько отличных шансов упустил нападающий Алекс Белзиле, защитник Джефф Петри попал в штангу, а единственное большинство “Монреаль” не реализовал.

Первый бросок в створ “Филадельфия” нанесла за 6:16 до конца второго периода. А третьим Филипп Майерс сделал счет 2:0. Причем гол получился совершенно необязательным для “Канадиенс”, а Прайс ошибся, пожалуй, впервые за весь плей-офф.

“Монреаль” произвел попытку отыграться, но “Флайерз” сделали всё, чтобы свести шансы соперника к минимуму. Это было не очень красиво, но эффективно. До выхода во второй раунд “Филадельфии” осталось сделать один шаг.

“Нет сомнений, что Картеру (Харту) принадлежит большая заслуга в этом, – сказал тренер “Канадиенс” Ален Виньо. – Мы не играем в совершенный хоккей, но когда совершаем ошибки, у него получается нас спасать. Кроме того, ребята перед ним тоже очень сильно стараются: занимают правильные позиции и блокируют броски. Это важная часть успеха. Действия в обороне так же важны, как атакующая составляющая”.

Российский фактор: защитник “Флайерз” Иван Проворов сыграл 25:43 при полезности плюс-2 и двух силовых приемах.