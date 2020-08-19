«Обозреватель» рассказал, кто и как «назначал» чемпионов детско-юношеских соревнований

Накануне официальный сайт ХК «Донбасс»опубликовал заявление, в котором было выражено недовольство клуба работой Федерации хоккея Украины в плане доигрывания сезона чемпионатов Украины среди юниоров и юношей.

Публикация вызвала интерес ресурса «Обозреватель», который попробовал разобраться в ситуации и познакомил читателей со своей работой.

Исполнительный комитет Федерации хоккея Украины принял решение об остановке проведения матчей чемпионатов Украины сезона-2019/20 среди юниоров и юношей (2000 – 2006 годов рождения), а также других региональных соревнований среди юношей (2007 – 2013 годов рождения). Вопреки спортивному принципу, ФХУ определило победителей соревнований по итогам первого этапа, без учета результатов матчей плей-офф.

Как заявил президент ФХУ Анатолий Брезвин в ходе заседания, «комитет детско-юношеского хоккея предложил обоснованное решение по остановке чемпионата». Однако, чем именно было обосновано это решение осталось загадкой.

Само заседание исполнительного комитета больше напоминало неструктурированный диалог чиновников, которые теряли нить разговора и уходили в сторону от ключевых вопросов.

Однако, на некоторые заявления, сделанные в ходе заседания, стоит обратить особое внимание.

Как заявил председатель обособленного подразделения Федерации хоккея Украины в городе Киев Александр Ефимов все команды-участницы соревнований были проинформированы о предложении детско-юношеского комитета определить победителей соревнований по итогам регулярного чемпионата. Однако данная информация не соответствует действительности – например, ДЮСШ ХК «Донбасс» подобная информация не поступала.

Второй момент, который стоит отметить – это альтернативные варианты окончания чемпионатов, озвученные в ходе заседания. Например, доигровка матчей плей-офф перед стартом следующего сезона – именно тот путь, по которому пошла Украинская хоккейная лига, отложив полуфиналы и финалы плей-офф чемпионата Украины на сентябрь 2020 года. Второй вариант – это завершение соревнований без определения победителей. Также был озвучен вариант определения нескольких победителей и призеров в каждом соревновании. При этом наиболее правильным с психологической и мотивационной точек зрения, признавался вариант доигровки всех матчей чемпионатов.

К сожалению, одним из решающих факторов принятия решения, стала необходимость «где-то какой-то победы» – как было озвучено в ходе заседания.

Итог – безосновательное «назначение» чемпионов, которое является прямым нарушением спортивного принципа. А разве не он должен лежать в основе работы ФХУ?

Федерация в очередной раз проявила собственную некомпетентность.

В октябре 2019 года глава комитета детско-юношеского хоккея Сергей Ковалев в интервью пресс-службе ФХУ о создании Украинской молодежной хоккейной лиги акцентировал внимание, что «в планах на ближайшие несколько лет – выстроить отношения между школами, судьями, организаторами до самого высокого уровня. Хочется, чтобы никто не задавал вопросов по типу «А почему так? А почему не так?»

Как видим, ситуация получилась диаметрально противоположной – «кулуарные соревнования», «назначения чемпионов» и полное нарушение спортивных принципов.

Вывод о неспособности ФХУ в целом и комитета детско-юношеского хоккея в частности развивать спортивный потенциал молодого поколения хоккеистов, организовать проведение соревнований в соответствии со спортивными принципами напрашивается сам собой.

В ходе скандала у родителей юных хоккеистов возник вопрос – стоит ли доверять судьбу своих детей, человеку который настолько вызывающе ведет себя и «набирает»популярность на совсем не профильных проектах?

Источникobozrevatel.com