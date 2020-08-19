Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко возвращается в Сент-Луис, чтобы встретиться с врачами “Сент-Луис Блюз” для обсуждения дальнейшего лечения плеча, на котором ему была проведена операция.

Об этом во вторник сообщил генеральный менеджер команды Дуг Армстронг. В команде сообщили, что новая информация о Тарасенко будет доступна в понедельник.

Российский нападающий пропустил один матч кругового турнира и третий и четвертый матчи серии первого раунда плей-офф с “Ванкувером”. В четырех играх плей-офф он не набрал ни одного очка.

Изначально Тарасенко получил травму 24 октября 2019 года в матче с “Лос-Анджелесом” и после операции на плече пропустил 61 игру. Перед травмой Тарасенко набрал 10 (3+7) очков в 10 матчах регулярного сезона.

В серии “Блюз” и “Кэнакс” счет равный (2-2). Пятый матч пройдет в среду в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.