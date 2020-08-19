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Хоккей

В Швейцарии провели матч в медицинских масках

Николай ПисаревНет комментариев
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Швейцарские клубы «Рапперсвиль-Йона» и «Цюрих Лайонз» провели эксперимент в товарищеском матче. Хоккеисты находились на льду в медицинских масках, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.

— Мы заранее связались с «Рапперсвилем», и я рад, что эксперимент был организован. Сейчас в воздухе витает солидарность. Мы должны внести свой вклад. В отличии от НХЛ, хоккеисты в Швейцарии не живут в «пузыре» и не закрыты от внешнего мира, — приводит слова врача «Цюриха» Гери Буссера Iltaleht.

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Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Все матчи проходят в двух принимающих городах (Торонто и Эдмонтон), на аренах нет зрителей, а командам приходится жить в отелях в условиях карантина. Покидать территорию гостиницы игрокам запрещено.

Источник: Iltalehti

Источник: uhl.ua
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