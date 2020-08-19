“Вегас” – “Чикаго” (4:3): “Рыцари” во втором раунде

Алек Мартинес и Вильям Карлссон

“Вегас” уступал по ходу матча 0:2 и 2:3, но всякий раз отыгрывался и вырвал победу в третьем периоде, завершив серию первого раунда в свою пользу. “Голден Найтс” стали первой командой, вышедшей во второй раунд.

✌️ Вегас, победив в матче №5 Чикаго со счетом 4-3 (4-1 в серии), стал 3-м клубом в НХЛ, кому удалось выиграть минимум одну серию плей-офф в течение своих первых 3 сезонов. Две другие: 1) Рейнджерс Rangers (1927 – 1929)2) Сент-Луис (1968 – 1970)📽️ https://t.co/hQgrfUElU9 pic.twitter.com/DcpbaaWfXn — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

Для “Чикаго”, который в квалификационной серии взял верх над “Эдмонтоном”, сезон окончен.

Первый период прошел на встречных курсах, но в реализации больше преуспели “Блэкхокс”. На 11-й минуте Джонатан Тэйвз забил свой первый гол в серии и набрал второе очко, а на 19-й минуте Алекс Дебринкэт удвоил преимущество “Чикаго”. Кто знает, как сложилась бы судьба встречи, не забей Пачиоретти свой первый гол в плей-офф (он же стал первым очком) за 31 секунду до перерыва.

Это явно вдохновило “Рыцарей”, которые на первой же минуте второго периода сравняли счет. Это Стоун забросил свою четвертую шайбу в плей-офф. “Вегас” проводил великолепный период, но сначала удача вновь улыбнулась его сопернику. Патрик Кейн прервал шестиматчевую голевую засуху и вывел свою команду вперед (3:2).

Впрочем, ответ у “Голден Найтс” нашелся быстро. Через три с половиной минуты Мартинес реализовал единственное в матче большинство своей команды.

Счет мог стать крупнее, но в воротах “Ястребов” блестяще действовал Кори Кроуфорд, закончивший матч с 35 сэйвами.

“Вегас” добился своего на второй минуте третьего периода, когда проведший классный матч Алекс Так продавил оборону “Чикаго” и сделал счет 4:3. За 4:47 до конца он забил снова, но его гол был отменен из-за блокировки вратаря. Это дало “Блэкхокс” шанс, последнюю минуту они провели в чужой зоне, но их бывший вратарь Робин Ленер (23 сэйва) справился со всеми угрозами и помог “Рыцарям” довести матч до победы.