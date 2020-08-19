«Вегас» вышел в четвертьфинал, «Вашингтон» добыл первую победу в серии, «Даллас» выиграл у «Калгари»

Монреаль – Филадельфия – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

22-летний вратарь «летчиков»Картер Хартсделал второй шатаут подряд и отправил «хабов» на грань вылета. Шикарная игра Кэри Прайса оставляет «Монреаль» неподалеку, но отсутствие заброшенных шайб во втором матче подряд – тревожный звонок для канадской команды.

Уже этой ночью «Филадельфия» может оформить первую победу в серии плей-офф с 2012 года. За нее говорит и статистика – в 90,6% случаев команда, которая вела 3-1, побеждала, причем в 56% таких серий все заканчивалось в пятом матче.

Харт стал первый вратарем с двумя «сухими» матчами подряд в плей-офф НХЛ, после Брейдена Холтби, которому покорилось такое достижение в победном для «Вашингтона» постсезоне-2018. Предыдущим кипером «Филы» с двумя шатаутами в Кубке Стэнли подряд был Майкл Лейтон, засушивший в первых двух матчах финала конференции-2010 все тот же «Монреаль».

Победную шайбу забросил австрийский форвард «летчиков» Михаэль Раффль, страховочную – защитник Филипп Майерс.

Даллас – Калгари – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

«Даллас» дважды уступал по ходу серии и дважды отыгрывался. Наконец, «звезды» вырвались вперед и перехватили инициативу. Счет открыл в середине первого периода Джейми Бенн, который отличился в меньшинстве. В концовке стартовой трети Микаэль Баклунд восстановил равновесие отличным броском сквозь трафик:

Та команда, которая выигрывает пятый матч в серии при равном счете, становится явным фаворитом всей серии – в 78,4% случаев все завершается победой именно команды, которая взяла верх в такой встрече. Ставки были высоки, и в таких условиях отличился один из героев четвертого матча – победную шайбу забросил шведский защитник «Далласа»Джон Клингберг. «Звезды» уже в четверг смогут оформить выход в следующую стадию.

Айлендерс – Вашингтон – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

К середине первого периода «Кэпиталз» уступали в две шайбы (отличились Пажо и Барзал) и прощались с Кубком Стэнли. Но капитан «Вашингтона» решил, что шоу должно продолжаться. Чемпион-2018 отыгрался в сложной ситуации. Все началось с классного сольного прохода Евгения Кузнецова.

Дальше не обошлось без классики из «офиса»Овечкина. А в третьем периоде Александр создал гол, который стал победным. Благодаря двум заброшенным шайбам, Овечкин с 69 голами поднялся на 18-е место в истории плей-офф НХЛ, обогнав Горди Хоу и Сидни Кросби.

«Вашингтон» попытается стать пятой командой в истории НХЛ, которая отыграла дефицит в три матча и прошла дальше. Следующий шаг на этом пути состоится в четверг.

Вегас – Чикаго – 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

«Вегас» стал первой командой, вышедшей в полуфинал Западной конференции.

В концовке первого периода «Чикаго» вел после шайб Тэйвза и Дебринкэта, но гол Пачиоретти в раздевалку перевернулматч. Во второй трети «рыцари» два раза сравнивали счет – Стоун и Мартинез ответили на точный бросок Патрика Кейна.

Героем матча сталАлекс Так, забросивший решающий гол на старте третьей двадцатиминутки. «Вегас» будет ожидать в соперники команду с самым низким посевом из прошедших дальше на Западе.

Ход серий первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (до четырех побед):



Запад

«Вегас» (1)– «Чикаго» (8) – 4-1 (4:1, 4:3 ОТ, 2:1, 1:3, 4:3)

«Колорадо» (2) – «Аризона» (7) – 3-1 (3:0, 3:2, 2:4, 7:1)

«Даллас» (3) – «Калгари» (6) – 3-2 (2:3, 5:4, 0:2, 5:4 ОТ, 2:1)

«Сент-Луис» (4) – «Ванкувер» (5) – 2-2 (2:5, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 2:1)

Восток

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (8) – 3-1 (2:1, 0:5, 1:0, 2:0)

«Тампа» (2) – «Коламбус» (7) – 3-1 (3:2 5ОТ, 1:3, 3:2, 2:1)

«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (6) – 1-3 (2:4, 2:5, 1:2 ОТ, 3:2)

«Бостон» (4) – «Каролина» (5) – 3-1 (4:3 2ОТ, 2:3, 3:1, 4:3)

Источник: ФХБ