Адамс решает кадровые вопросы “Сэйбрз”

Кевин Адамс

Кевину Адамсу предстоит понять, станут ли Расмус Далин и Сэм Рейнхарт частью будущего “Баффало Сэйбрз” и как долго на них можно рассчитывать.

Новый генеральный менеджер “Баффало”, назначенный на этот пост 16 июня, имеет возможность уже в это межсезонье предложить новые контракты этим хоккеистам, задрафтованным в разные годы под первым и вторым номерами, если посчитает, что вокруг них и центрфорварда Джека Айкела можно строить новую команду.

“С моей точки зрения, каждый человек должен быть в приоритете, – сказал Адамс во вторник. – Не думаю, что мне стоит вдаваться в детали, подробно обсуждать каждого игрока, их контракты, выступая в СМИ. Вы назвали хорошо известных и очень талантливых игроков НХЛ. Но мы оцениваем состав команды в целом. Мы не воспринимаем одного хоккеиста в вакууме, а смотрим, как он вписывается в общую картину. Это кропотливая работа. Я не пытаюсь уйти от ответа на вопрос. Просто хочу быть честным. Считаю, что судьба каждого игрока имеет значение. Таким должен быть наш подход”.

“Сэйбрз” задрафтовали Далина под первым номером в 2018 году. Следующий сезон станет для него последним по трехлетнему контракту новичка. Он имеет право продлить контракт с клубом уже в это межсезонье. Так поступил первый номер драфта 2015 года Айкел, когда у него завершался срок действия контракта новичка.

В 59 играх регулярного чемпионата 2019-20 годов Далин набрал 40 (4+36) очков, а в дебютном (2018-19), сыграв 82 матча, записал на свой счет 44 (9+35) балла, заняв третье место в голосовании на приз Колдера (лучший новичок сезона лиги).

13 апреля Далину исполнилось 20 лет. Он занимает второе место в истории НХЛ по результативности среди защитников не старше 20 лет. На первом расположился Фил Хаусли (132 очка), бывший тренер Далина, работавший с ним в дебютном сезоне.

Райнхарт был выбран вторым на драфте 2014 года. Ограниченно свободным агентом он может стать уже после этого сезона. 24-летний центрфорвард в третий раз подряд набрал не меньше 50 (22+28) очков за сезон. Нападающий забрасывал не меньше 20 шайб в четырех из пяти полных сезонов НХЛ.

Айкел в четвертый раз подряд становится лучшим бомбардиром команды (78=36+42, 68 игр). 3 октября 2017 года он подписал восьмилетний контракт на $80 млн. В следующем году он получил капитанскую нашивку “Сэйбрз”.

В последний раз “Баффало” выходил в розыгрыш Кубка Стэнли в 2011 году. Это самая длительная продолжающаяся пауза среди команд НХЛ. 29 мая этого года Айкел сказал, что его “расстраивает, как обстоят дела”.

По словам Адамса, родившегося в пригородах Баффало, он понимает чувства Айкела и болельщиков.

“Я нахожусь в уникальном положении. Я родом отсюда, я понимаю болельщиков, знаю, что для них означают качели в игре команды. Я – часть этого города, – сказал он. – Нам нужно выиграть день, так? Я концентрируюсь на каждом дне, стараюсь одерживать небольшие победы изо дня в день. За счет этого мы будем двигаться вперед. Я отдаю себе отчет в том, что время не ждет, болельщики хотят увидеть, как мы добьемся успеха. Я и все мы работаем, чтобы команда стала сильнее. Мы должны собрать оптимальный вариант состава, я это понимаю. Этим мы сейчас и занимаемся, стараясь одерживать небольшие победы изо дня в день. В итоге они приведут нас к заметным успехам на площадке”.