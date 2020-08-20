“Айлендерс” – “Вашингтон” (2:1 ОТ): “Кэпиталз” на краю пропасти

Мэттью Барзал

Гол Мэтью Барзала в овертайме принес “Айлендерс” третью победу подряд над “Вашингтоном” в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Также шайбой у “Нью-Йорка” отметился Андерс Ли, а Семен Варламов сделал 22 сэйва. Единственный гол “Кэпиталз” забил Евгений Кузнецов.

Четвертый матч серии состоится во вторник (среда, 3:00 мск) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции. В истории НХЛ команды, ведущие 3-0 в серии, выигрывали противостояние в 97,9% случаев (190-4).

Первый период прошел под полным контролем “Айлендерс”, которые на первый перерыв ушли при счете 1:0. И это стоило признать большой удачей для “Вашингтона”, который трижды нарушил правила. “Кэпиталз” надо было добиваться своего, но как это делать, когда треть периода ты играешь в меньшинстве? “Нью-Йорк” перебросал соперника в первые 20 минут 14-6, но был вправе сетовать на слабую игру с численным перевесом.

🔥 Айлендерс после победы (2-1 ОТ) в матче №3 против Кэпиталз ведут в серии до 4-х побед со счетом 3-0 в 11-й раз в своей истории. Клуб из Нью-Йорка выиграл все 10 предыдущих серий, при этом 7 из них закончил в следующей игре со счетом 4:0.📽️ https://t.co/lr0T9ktNMT pic.twitter.com/iB8rloE3KJ — NHL.RU (@nhlru) August 16, 2020

Начало второго периода также осталось за “Айлендерс”, которые имели несколько хороших возможностей отличиться. Лучший шанс упустил не реализовавший выход “один на один” Жан-Габриэль Пажо. “Столичные” играли пассивно, но тенденцию переломил Ти-Джей Оши, заработавший удаление активной игрой в чужой зоне. Тут-то “Вашингтон” свой шанс и подкараулил. Кузнецов точным броском в ближний верхний угол поразил ворота Варламова и тут же показал фирменное празднование с “птичкой”.

“Нью-Йорк” ответил мощной сменой, “Вашингтон” огрызнулся опасным броском Ларса Эллера после паса Ильи Ковальчука. За девять минут до перерыва “Вашингтон” в четвертый раз нарушил правила (Радко Гудас за своими воротами), но большинство “Айлендерс” снова сыграло беззубо.

Третий период голов не принес. Команды еще по разу сыграли в большинстве, “Островитяне” были немного опаснее, но матч перешел в первый овертайм в серии. Однако продолжался он недолго и закончился крайне символично. Якуб Врана не использовал выход “один на один” с Варламовым, дважды бросив в упор, а в ответной атаке победу “Айлендерс” принес индивидуальный проход Барзала.

🏒 Мэтью Барзал в рейтинге самых молодых игроков Айлендерс, забивавших в овертайме матчей плей-офф.📽️ https://t.co/lr0T9kccoj pic.twitter.com/h0QpasVDJy — NHL.RU (@nhlru) August 17, 2020

“Это был ключевой сэйв, – сказал Варламов, в семи матчах плей-офф одержавший шесть побед. – Я рад, что его сделал, а сразу после этого забил Барзи. И я был очень рад, что игра закончилась”.

“Кэпиталз” никак не помогли изменения в составе. Вместо Трэвиса Бойда в НХЛ дебютировал Брайан Пино, а третью пару защитников составили Радко Гудас и Мартин Фехервари. Нападающий Никлас Бэкстрем пропустил второй матч подряд.

Российский фактор: Александр Овечкин провел на льду 21:41 и отметился передачей на гол Кузнецова. Сам он бросил в створ один раз и применил семь силовых приемов. Кузнецов был заметен и провел на льду больше всех форвардов (22:49). Он дважды бросил по воротам и выиграл 42 процента вбрасываний. Илья Ковальчук сыграл 12:44 и ни разу не бросил по воротам, но применил четыре силовых приема. Дмитрий Орлов провел на площадке 22:55 при полезности минус-1, двух минутах штрафа, одном броске и двух хитах. Для Варламова победа стала шестой в семи матчах плей-офф.

“Считаю, что сегодня мы провели довольно приличный матч, – сказал Овечкин. – Мы просто не добились желаемого результата. Но я уверен, что следующий матч будет совершенно другим. Это точно. Нам сейчас уже нечего терять. Так что надо просто выйти и сыграть, не думая о счете в серии. Мы будем идти от матча к матчу. Опыт у нас имеется. Несколько команд в прошлом отыгрывались с 0-3, и мы в себя верим”.