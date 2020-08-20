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“Аризона” – “Колорадо” (1:7): Кюмпер не вечный

Николай ПисаревНет комментариев
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Лидеры Колорадо празднуют гол

Два гола и передача Назима Кадри, а также шайбы пяти других игроков позволили “Колорадо” разгромить “Аризону” в четвертом матче и на расстояние одной победы (3-1) приблизиться к выходу во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. Вратарь Филипп Грубауэр отразил 14 бросков из 15.

Пятый матч серии пройдет в среду (четверг, 0:30 мск) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

Также в составе “Эвеланш” по голу и передаче на счету Кейла Макара, Мэтта Калверта и Микко Рантанена, и шайбы в активе Юнаса Донского и Мэтта Нието. Всего очки в составе “Колорадо” набрали 12 человек, в том числе сделавшие по две передачи Нэйтан Маккиннон и Габриэль Ландеског.

Начало встречи мало чем отличалось от трех предыдущих. “Колорадо” нанес первые пять бросков, но Дарси Кюмпер все ловил, а полевые игроки “Койотиз” огрызались опасными контратаками. Так бы все и шло дальше, но удачный рикошет от конька Нието на 15-й минуте разверз для аризонцев бездну. До перерыва Кадри дважды реализовал большинство, оба раза сыграв на добивании.

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“Я просто стараюсь играть на максимуме каждый день, именно это делают профессионалы, – сказал Кадри, в семи матчах плей-офф набравший 9 (4+5) очков. – В прошлом матче я играл не лучшим образом, поэтому сегодня хотел выложиться по полной. В начале мне удались пару прорывов, после чего остаток игры сложился полегче”.

При таком солидном преимуществе “Эвеланш” играли солидно, мало что позволяя противнику. Во втором периоде соперники обменялись голами. На шайбу Донского “Аризона” ответила голом Джейкоба Чикрана в большинстве. Это была первая шайба в большинстве для “Койотиз” (с 11-й попытки).

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На третий период “Аризона” вышла с Антти Раантой в воротах, который дал отдых Кемперу и пропустил три раза. Разгром довершили красивый проход Макара, а также шайбы Калверта и Рантанена.

“При счете 1-2 в серии и шансе выровнять ситуацию играть вот так непозволительно, – сказал капитан “Койотиз” Оливер Экман-Ларссон. – Для нас это был важнейший матч, но мы сделали недостаточно. Надо лучше обороняться и помогать вратарям. Сегодня мы их бросили на растерзание”.

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В матче не смогли принять участие форвард “Колорадо” Владислав Наместников и нападающий “Аризоны” Ник Шмальц. Также “Эвеланш” в третьем периоде играли без заблокировавшего бросок Бураковски, а “Койотиз” после первого периода – без Конора Гарланда.

Российский фактор: Валерий Ничушкин стал одним из трех форвардов, оставшихся без очков. Другими двумя стали его партнеры по звену Тайсон Джост и Джей-Ти Комфер. В этом сочетании он сыграл впервые. Защитник Никита Задоров провел на льду 16:14, остался без очков и применил четыре силовых приема.

Источник: nhl.ru
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