Чемпионат белорусской «Экстралиги» стартует 6 сентября матчем между прошлогодними финалистами – минской «Юностью» и солигорским «Шахтером». Об этом на своем официальном сайте сообщает Федерация хоккея Республики Беларусь.

Остальные команды вступят в борьбу с понедельника, 7 сентября.

В новом сезоне в календаре не будет фиксированных игровых дней. Матчи распределены по всей неделе с понедельника по воскресенье. Чемпионат в экстралиге «Б» стартует 9 сентября. Всего в турнире примут участие 15 команд, разделенных на два дивизиона.

Экстралига «А»:«Юность», «Неман», «Шахтер», «Динамо-Мл», «Гомель», «Металлург», «Локомотив», «Могилев»;

Экстралига «Б»:«Лида», «Брест», «Химик», «Пинские ястребы», «Авиатор», Беларусь U18, «Витебск».

Формула чемпионата в новом сезонепретерпелаизменения. По итогам первой стадии, матчи которой пройдут с сентября по январь, четыре лучшие команды экстралиги «А» получат передышку перед стартом плей-офф, а четыре худших представителя сильнейшего дивизиона и четыре лучшие команды экстралиги «Б» в режиме очных противостояний до трех побед одного из соперников определят остальных четверых участников плей-офф.

В рамках первой стадии чемпионата команды сыграют в общей сложности 294 матча: 168 в экстралиге «А», 126 – в дивизионе «Б».

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь