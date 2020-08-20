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Хоккей

Экс-защитник «Донбасса» перешел в казахстанский «Арлан»

Николай ПисаревНет комментариев
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ЗащитникМаксим Каменьковперешел в кокшетауский «Арлан», сообщаетshaiba.kz</i>.

Прошлый сезон Каменьков начинал в составе «Донбасса» – в донецком клубе защитник сыграл в 10 матчах и набрал 2 (2+0) балла. Осенью Каменьков перешел в солигорский «Шахтер», в составе которого отметился одной результативной передачей в 42 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Кроме серебряной медали экстралиги, завоеванной в составе «Шахтера», на счету Каменькова также «золото» чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матчв составе донецкого «Донбасса» (сезон 2016/17).

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Источник: сайт ФХБ

Источник: uhl.ua
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