Экс-защитник «Донбасса» перешел в казахстанский «Арлан»

ЗащитникМаксим Каменьковперешел в кокшетауский «Арлан», сообщаетshaiba.kz</i>.

Прошлый сезон Каменьков начинал в составе «Донбасса» – в донецком клубе защитник сыграл в 10 матчах и набрал 2 (2+0) балла. Осенью Каменьков перешел в солигорский «Шахтер», в составе которого отметился одной результативной передачей в 42 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Кроме серебряной медали экстралиги, завоеванной в составе «Шахтера», на счету Каменькова также «золото» чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матчв составе донецкого «Донбасса» (сезон 2016/17).

Источник: сайт ФХБ