“Филадельфия” – “Монреаль” (3:5):”Канадиенс” сократил отставание в серии.

Брендан Галлахер и Ник Сузуки

Гол Ника Сузуки в третьем периоде через 22 секунды после того, как “Филадельфия” сравняла счет, принес “Монреалю” победу в пятом матче и позволил “Канадиенс” сократить отставание в серии. Дублем у “Монреаля” отметился Джоэл Армиа, по шайбе забросили Брендан Галлахер и Филлип Дано, а Кэри Прайс сделал 26 сэйвов.

🥅 После матча №5 (5-3 против Филадельфии) на счету Кэри Прайса стало 7 побед в 12 матчах, в которых команде угрожал вылет из плей-офф и он обошел в истории клуба по таким победам Джорджа Везину (6 из 7) и Кена Драйдена (6 из 8)📽️ https://t.co/UnUdt4LPkM pic.twitter.com/vyIJy8AUOz — NHL.RU (@nhlru) August 20, 2020

Шестой матч серии пройдет в пятницу (в 2-00 ночи субботы по московскому времени) в Торонто, который является хаб-городом для команд Восточной конференции.

Армиа открыл счет на третьей минуте первого периода, забив в меньшинстве. На этом прервалась сухая серия вратаря “Флайерз” Картера Харта, составившая 122 минуты и 53 секунды. Он не пропустил ни одного гола в третьем и четвертом матчах, но в среду доставал шайбу из своих ворот четыре раза.

Во втором периоде “Флайерз” вышли вперед благодаря двум голам Якуба Ворачека в большинстве на третьей и седьмой минутах. Это произошло после пятиминутного удаления форварда “Канадиенс” Еспери Котканиеми (плюс матч-штраф) за толчок на борт Трэвиса Санхейма.

Однако “Монреаль” ответил двумя шайбами Армиа и Галлахера, заброшенными с разницей в 78 секунд. Галлахер забил во время двойного малого штрафа защитника “Флайерз” Филиппа Майерса, опасно сыгравшего высоко поднятой клюшкой.

👶🏒 Ник Сузуки, забив победный гол в матче №5 (5-3 против Филадельфии, 2-3 в серии), занял 4-ю строчку в клубном рейтинге самых молодых игроков, забивших победную шайбу в матчах, в которых команде угрожал вылет из плей-офф.📽️ https://t.co/UnUdt4LPkM pic.twitter.com/DNun1rJllK — NHL.RU (@nhlru) August 20, 2020

В третьем периоде Джоэл Фараби сравнял счет, но уже через 22 секунды Сузуки вновь вывел “Канадиенс” вперед. На этот раз окончательно. За 18 секунд до конца третьего периода точку поставил Дано, поразивший пустые ворота.

При счете 3:2 во втором периоде Сузуки тоже забил, но гол был отменен из-за офсайда после протеста тренера “Филадельфии” Алена Виньо. В этот момент Харта хотели заменить на Брайана Эллиотта, но после отмененного гола оставили в воротах. Он завершил встречу с 28 сэйвами.