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Хоккей

Голкипер «Монреаля» стал четвертым в истории клуба по победам в плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
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После победы «Монреаля»в пятой встрече серии четвертьфинала плей-офф над «Филадельфией Флайерз» голкипер Кэри Прайс вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди вратарей.

Для Прайса эта победа стала 30-й за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Таким образом он превзошел результат Гампа Ворсли -счету было 29 победных матчей.

Отметим, что клубный рекорд принадлежит Кену Драйдену (80), второе место занимает Жак Плант (70), на третьем месте располагается Патрик Руа (59).

Источник: uhl.ua
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