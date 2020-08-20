Голкипер «Монреаля» стал четвертым в истории клуба по победам в плей-офф

После победы «Монреаля»в пятой встрече серии четвертьфинала плей-офф над «Филадельфией Флайерз» голкипер Кэри Прайс вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по победам в плей-офф Национальной хоккейной лиги среди вратарей.

Для Прайса эта победа стала 30-й за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Таким образом он превзошел результат Гампа Ворсли -счету было 29 победных матчей.

Отметим, что клубный рекорд принадлежит Кену Драйдену (80), второе место занимает Жак Плант (70), на третьем месте располагается Патрик Руа (59).