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“Колорадо” – “Аризона” (7:1): “Колорадо” одержал победу над “Аризоной” в серии

Николай ПисаревНет комментариев
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Филип Грубауэр и Натан Маккиннон

Два гола и две передачи Нэйтана Маккиннона, дубль Назима Кадри, первая в плей-офф шайба Никиты Задорова и надежная игра Филиппа Грубауэра принесли “Колорадо” победу над “Аризоной” в пятом матче и всей серии. “Эвеланш” стали второй командой Западной конференции после “Вегаса”, вышедшей во второй раунд плей-офф.

“Мы чувствуем, что наше время пришло, – сказал Маккиннон, в серии с “Койотиз” набравший 10 (3+7) очков. – Мы еще ничего не выиграли, но серию все-таки взяли. У нас голодная команда, в которой все друг о друге заботятся. У нас отличная химия, все чувствуют ажиотаж, поэтому приятно начать плей-офф на хорошей ноте. Мы отлично сыграли в этих пяти матчах и готовы к любому сопернику во втором раунде”.

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В четвертом матче “Эвеланш” также переиграли соперника со счетом 7:1.

“Последние две встречи мы очень удачно начали, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Большинство работало (три реализованных шанса из четырех в пятом матче – прим.автора), лидеры играли на полную мощь. Сегодняшний матч будто стал отражением прошлого”.

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Также в составе “Колорадо” отличились Самуэль Жирар и Джей-Ти Комфер. “Эвеланш” забили три безответных гола в первом периоде, еще три во втором, а в третьем обменялись с соперником шайбами. Грубауэр сделал 23 сэйва, а вратарь “Койотиз” Дарси Кюмпер, сделавший 24 сэйва, был заменен после двух периодов на Антти Раанту (пять сэйвов).

“Нас просто задавили, – сказал тренер “Аризоны” Рик Токкет. – В таком матче, против такого соперника нельзя нарушать правила три раза в первом периоде. Меня расстраивает, что эти удаления были совершенно необязательными. Мы знали, что нам нужно хорошее начало, но… В течение всей серии мы не могли найти ответ на игру Маккиннона”.

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Партнеры Маккиннона по тройке – Габриэль Ландеског и Микко Рантанен – сделали по две передачи.

“У них потрясающая команда, – сказал Токкет. – Это звено просто невероятно. Чтобы против него защищаться, надо быть на высоте”.

Источник: nhl.ru
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