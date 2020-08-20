“Колорадо” – “Аризона” (7:1): “Колорадо” одержал победу над “Аризоной” в серии

Филип Грубауэр и Натан Маккиннон

Два гола и две передачи Нэйтана Маккиннона, дубль Назима Кадри, первая в плей-офф шайба Никиты Задорова и надежная игра Филиппа Грубауэра принесли “Колорадо” победу над “Аризоной” в пятом матче и всей серии. “Эвеланш” стали второй командой Западной конференции после “Вегаса”, вышедшей во второй раунд плей-офф.

💪 Маккиннон набирает очки 8 игр подряд. За посл.15 лет только 2 активных игрока имели такие серии: Копитар (10 в 2014) и Малкин (8 в 2013) . Он так же стал 2-м игроком клуба с 4 очками в матче "на выход в след.круг" – 1-м был Клод Лемье в 1997 (матч №6 1-й раунд против Чикаго) pic.twitter.com/V7oFsUoCCM — NHL.RU (@nhlru) August 20, 2020

“Мы чувствуем, что наше время пришло, – сказал Маккиннон, в серии с “Койотиз” набравший 10 (3+7) очков. – Мы еще ничего не выиграли, но серию все-таки взяли. У нас голодная команда, в которой все друг о друге заботятся. У нас отличная химия, все чувствуют ажиотаж, поэтому приятно начать плей-офф на хорошей ноте. Мы отлично сыграли в этих пяти матчах и готовы к любому сопернику во втором раунде”.

В четвертом матче “Эвеланш” также переиграли соперника со счетом 7:1.

🏔️ Колорадо громит Аризону 7-1 в матче №5 (4-1 в серии) и впервые с 2006 года выигрывает первые серии плей-офф в двух сезонах подряд.📽️ https://t.co/SneGFGjb4W pic.twitter.com/LJDgo4uKXM — NHL.RU (@nhlru) August 20, 2020

“Последние две встречи мы очень удачно начали, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Большинство работало (три реализованных шанса из четырех в пятом матче – прим.автора), лидеры играли на полную мощь. Сегодняшний матч будто стал отражением прошлого”.

Также в составе “Колорадо” отличились Самуэль Жирар и Джей-Ти Комфер. “Эвеланш” забили три безответных гола в первом периоде, еще три во втором, а в третьем обменялись с соперником шайбами. Грубауэр сделал 23 сэйва, а вратарь “Койотиз” Дарси Кюмпер, сделавший 24 сэйва, был заменен после двух периодов на Антти Раанту (пять сэйвов).

🏒 В заключительной стадии сезона Назем Кадри забил свои первые 5 шайб в большинстве. Только 2 игрока клуба забивали больше при розыгрыше лишнего за один плей-офф:1) Мишель Гуле (7 в 1985 за Квебек)2) Джо Сакик (6 в 1996 за Колорадо)📽️ https://t.co/SneGFGjb4W pic.twitter.com/4Zj6nuGjdu — NHL.RU (@nhlru) August 20, 2020

“Нас просто задавили, – сказал тренер “Аризоны” Рик Токкет. – В таком матче, против такого соперника нельзя нарушать правила три раза в первом периоде. Меня расстраивает, что эти удаления были совершенно необязательными. Мы знали, что нам нужно хорошее начало, но… В течение всей серии мы не могли найти ответ на игру Маккиннона”.

Партнеры Маккиннона по тройке – Габриэль Ландеског и Микко Рантанен – сделали по две передачи.

“У них потрясающая команда, – сказал Токкет. – Это звено просто невероятно. Чтобы против него защищаться, надо быть на высоте”.