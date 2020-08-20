«Кременчук» подписал форварда с опытом игры в КХЛ

Ряды ХК «Кременчук» пополнил габаритный 31-летний форвардАртем Дубинин(рост 196 см, вес 94 кг). Об этом сообщает официальный сайт кременчугского клуба.

Воспитанник тольяттинской «Лады» всезоне 2008/09 дебютировал в КХЛ за родной клуб.Всего в составе «Лады» и хабаровского «Амура» сыграл в одной сильнейших европейских лиг 43 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков.К тому же форвард 7 сезонов провел в ВХЛ, где за «Ладу», красноярский «Сокол», ХК «Рязань», «Ариаду», «Саров» и «Ермак» провел в общей сложности 315 матчей, набрав 115 (49+66) очков.

В сезоне 2017/18 выступал в чемпионате Словакии за «Нове Замки» – там Дубинин провел 21 матч и набрал 5 (3+2) очков. А в 2018/19 форвард играл в составе ГКС «Ястшембе» в чемпионате Польши(35 матчей, 22 (7+25) очков)

Минувший сезон2019/20 Дубинин провел в чемпионате Казахстана за «Актобе» (17 игр, 4 (2+2) очка) и в белорусской Экстралиге за жлобинский «Металлург» (39 матчей, 14 (5+9) очков).

В ХК «Кременчук» Артем Дубинин будет играть под №15.

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