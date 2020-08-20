Лучший снайпер чемпионата Румынии в сезоне 2019/20 перешел в «Кременчук»

Состав ХК «Кременчук» пополнил 22-летний украинский форвард Андрей Денискин</b>. Об этом сообщает официальный сайт кременчугского клуба.

Украинский хоккеист в начале игровой карьеры выступал в Америке за команды из молодежных и студенческих лиг, в общем набрав 131 (84+47) балл в 102 матчах.Затем Денискин защищал цвета «Brookings Blizzard» с Североамериканской хоккейной лиге, записав на свой счет 17 (12+5) очков в 23 встречах.

В сезоне 2015/16 Денискин завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира, где в 5 матчах набрал 9 (4+5) результативных баллов. С сезона 2017/18форвард пополнил ряды ХК «Донбасс», с которым дважды выиграл золотые медали украинского национального первенства (сезон 2017/18 и 2018/19). В составе донецкой команды в 73 матчах нападающий набрал 51 (24+27) балл.

В минувшем сезоне 2019/20 Денискинстал лучшим снайпером чемпионата Румынии, забросив 39 шайб в составе «Стяуа», в общем набрав 64 очков в 29 поединках.

В ХК «Кременчук»Андрей Денискин будетвыступать под номером 71.