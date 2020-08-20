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Хоккей

Самый дисциплинированный игрок сезона 2019/20 перешел в «Днепр»

Николай ПисаревНет комментариев
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Херсонский «Днепр» продолжает формировать состав на сентябрьский плей-офф и старт будущего сезона, подписал контракт с юным экс-защитником«Ледяных Волков» Иваном Сысаком. Об этом сообщает официальный сайт херсонского клуба.

В сезоне 2019/20 19-летний защитник провел 33 матча в составе киевлян, набрав 5 (2+3) баллов при показателе полезности -27. Стоит отметить, что в 30 матчах “регулярки” Сысак не набрал ни одной штрафной минуты.

Напомним, что ранее«Днепр» подписал контракт с игроком молодёжной сборной Украины Евгением Ратушным.

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Отметим, что за всеми переходами украинского хоккея вы можете следить по ссылке.

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Источник: uhl.ua
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