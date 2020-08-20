“Сент-Луис” – “Ванкувер” (3:4): “Ванкуверу” победил в пятом матче и вышел вперед в серии.

Тайлер Мотте

Дубль Тайлера Мотте, голы Джей-Ти Миллера и Джейка Виртанена, а также фантастическая игра Якоба Маркстрёма, сделавшего 36 сэйвов, позволила “Ванкуверу” победить в пятом матче и выйти вперед в серии.

🔥 Ванкувер одержал волевую победу в матче №5 против Сент-Луиса 4-3, отыграв отставание в 2 шайбы после 1-3, и повел в серии 3-2.Из 8 предыдущих серий после такой ситуации Кэнакс выиграли 6, в 3 из которых им удалось это сделать в следующей игре №6.📽️ https://t.co/spDT8fWNyI pic.twitter.com/mVhoUgA5If — NHL.RU (@nhlru) August 20, 2020

Шестой поединок пройдет в пятницу (суббота в 4-45 утра мск) в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.

Эта серия превратилась в настоящий триллер. Пятая встреча захватила с первых минут и не отпускала до последней секунды. Счет в поединке на 14-й минуте первого периода открыл Мотте. “Кэнакс” играли в меньшинстве, а форвард “Кэнакс” убежал в отрыв после того, как у капитана “Блюз” Алекса Пьетранжело сломалась клюшка.

Однако “Блюз” уже показывали умение отыгрываться. Произошло это и на сей раз. К первому перерыву “Сент-Луис” уже был впереди. Это отличились Брэйден Шенн и Райан О’Райли с разницей в четыре минуты.

На шестой минуте второго периода преимущество “Блюз” увеличилось до двух шайб после того, как Зак Сэнфорд реализовал большинство.

Однако затем с “Сент-Луисом” произошло необъяснимое. “Ванкувер” забил три раза подряд и к перерыву после голов Миллера, Виртанена и Мотта повел 4:3.

Главным героем “Кэнакс” стал Якоб Маркстрем, совершивший кучу гениальных сэйвов и ставший основным фактором их победы. В третьем периоде “Ванкувер” играл без защитника Александра Эдлера, но выстоял. Хотя находился в секунде от овертайма. В ходе финального штурма “Блюз” затолкали шайбу в ворота, но сделали это через мгновение после финальной сирены.