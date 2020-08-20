Пятница, 21 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейСтала известна причина, по которой основной вратарь «Бостона» отказался продолжать выступление в плей-офф
Хоккей

Стала известна причина, по которой основной вратарь «Бостона» отказался продолжать выступление в плей-офф

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Стала известна причина, по которой голкиперТуукка Раскпокинул расположение «Бостона» в ходе плей-офф НХЛ. Как сообщаетNBC, жена сообщила ему о болезни дочери, которой требуется серьезная медицинская помощь

Отмечается, что голкипер решил, что в сложной ситуации должен находиться вместе с семьей, поэтому и покинул расположение «Бостона» и пропустит оставшиеся матчи плей-офф.

Ранее ряд журналистов в резкой форме критиковали Раска за данное решение. В частности, обозреватель Boston Globe Кевин Пол Дюпон выражал мнение, что голкипер больше не вернется в команду.

Читайте также:  Кучеров набирает четыре очка против "Детройта"

Источник:NBC

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 + 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Все матчи Открытого кубка Донбасса покажет XSPORT

Адамс решает кадровые вопросы “Сэйбрз”

Голкипер «Монреаля» стал четвертым в истории клуба по победам в плей-офф

“Тампа-Бэй” – “Коламбус” (5:4 ОТ):Гол Брэйдена Пойнта на шестой минуте овертайма принес “Тампе” победу в пятом матче

Чемпионат белорусской «Экстралиги» стартует 6 сентября

Закрыть