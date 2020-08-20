Стала известна причина, по которой основной вратарь «Бостона» отказался продолжать выступление в плей-офф

Стала известна причина, по которой голкиперТуукка Раскпокинул расположение «Бостона» в ходе плей-офф НХЛ. Как сообщаетNBC, жена сообщила ему о болезни дочери, которой требуется серьезная медицинская помощь

Отмечается, что голкипер решил, что в сложной ситуации должен находиться вместе с семьей, поэтому и покинул расположение «Бостона» и пропустит оставшиеся матчи плей-офф.

Ранее ряд журналистов в резкой форме критиковали Раска за данное решение. В частности, обозреватель Boston Globe Кевин Пол Дюпон выражал мнение, что голкипер больше не вернется в команду.

Источник:NBC