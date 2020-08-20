“Тампа-Бэй” – “Коламбус” (5:4 ОТ):Гол Брэйдена Пойнта на шестой минуте овертайма принес “Тампе” победу в пятом матче

Энтони Сирелли

Гол Брэйдена Пойнта на шестой минуте овертайма принес “Тампе” победу в пятом матче и всей серии первого раунда плей-офф с “Коламбусом”. Никита Кучеров отметился тремя передачами и стал самым результативным игроком в истории клуба в плей-офф, а Андрей Василевский сделал 37 сэйвов.

⚡️ Тампа-Бэй 2-й раз в истории клуба победила в матче плей-офф, проигрывая более 1 шайбы в 3-м периоде (+матч №4 серии 1-го раунда против Детройта 3-2 ОТ в 2015) и стала 5-й командой в текущей концовке сезона с таким подвигом (BOS, TOR, CBJ & VGK).📽️ https://t.co/MsygLtNYxB pic.twitter.com/nYdZgoce3N — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

“Лайтнинг” стали первой командой Восточной конференции, вышедшей во второй раунд плей-офф. Они взяли реванш у “Коламбуса”, который в прошлом году в серии первого раунда переиграл их 4-0.

“У нас было 422 дня подумать об этом, но разве кто-то будет считать? – сказал тренер “Лайтнинг” Джон Купер. – Всё-таки забавно, как ведут себя хоккейные боги: пройти то, через что мы прошли в прошлом году, преодолеть через столько сомнений по поводу всего, что мы делали, пережить эту паузу, переварить новые правила с этим перепосевом – и всё равно получить в соперники ту же команду! Легко теперь, сидя тут, говорить, как это хорошо, что мы снова с ними встретились, но я действительно рад, что это произошло, и что мы добились такого результата”.

Первый период начался для “Тампы” как в сказке. Уже на шестой минуте Тайлер Джонсон подставился под бросок Эрика Чернака и открыл счет. А через минуту Блейк Коулман забил свой первый гол за “Лайтнинг”, с кистей бросив из-под защитника.

Однако затем с “Тампой” произошло нечто необъяснимое. Команду будто выключили, а началось все с удаления Зака Богосяна после того, как Василевский сделал классный сэйв клюшкой на Райли Нэше. Через секунду после выхода Богосяна из бокса штрафников Ник Фолиньо оказался первым на добивании и сократил отставание “Блю Джекетс”. До перерыва “Тампа” кое-как дотянула, но во втором периоде расклеилась совершенно.

🥅 Андрей Василевский (37 сэйвов в матче №5) внес большой вклад в победу клуба в матче (5-4 ОТ) и серии (4-1 против Коламбуса) и повторил рекорд Тампы (21) по победам, сравнявшись по этому параметру с Беном Бишопом и Николаем Хабибулиным.📽️ https://t.co/MsygLtNYxB pic.twitter.com/yA2xbJwrrg — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

Эти 20 минут были, возможно, одними из худших в клубной истории. “Коламбус” имел настолько подавляющее преимущество, что не верилось глазам. Какое-то время “Лайтнинг” спасал Василевский, но потом пал и этот бастион. Команда Джона Купера за один период четыре раза нарушила правила и, конечно, поплатилась за это. На 10-й минуте Кевин Стенлунд сравнял счет, реализовав лишнего, а за 16 секунд до перерыва Александр Веннберг впервые вывел “Коламбус” вперед.

Всего за период “Блю Джекетс” перебросали соперника со счетом 24-8. Не помог даже тайм-аут, взятый Купером при счете 2:2. 24 броска за период стали рекордом в истории “Коламбуса” в плей-офф. Их лучший показатель в регулярном сезоне – 26 бросков, что они делали дважды в сезоне 2017-18.

“Едва ли кто-то был рад тому, что произошло во втором периоде, – сказал Джонсон. – Мы отошли от своей игры. Но в раздевалке тренер произнес очень хорошую речь, напомнив нам о том, какой командой мы являемся. Таким образом, он, в своем роде, нажал на кнопку перезагрузки”.

Первая половина третьего периода не внесла больших изменений в характер встречи. “Тампа” оказалась еще в более глубокой яме после того, как Оливер Бьоркстранд на 10-й минуте сделал счет 4:2. “Лайтнинг” подали протест, указав на блокировку вратаря, но он был отклонен, а “Коламбус” получил очередное, уже шестое большинство. При этом “Лайтнинг” так ни разу матч права на реализацию лишнего не получили.

Однако “Тампа” отбилась, а затем одну шайбу отыграл Кевин Шаттенкирк. А в концовке, когда Василевский уже ушел на скамейку, “Лайтнинг” забили вновь – шайба от конька Энтони Сирелли заползла в ворота.

Обоим этим голам ассистировал Кучеров, который таким образом набрал 69-е очко в плей-офф и стал самым результативным игроком в клубной истории, опередив [l]Мартина Сан-Луи[/l].

🔥 Брэйден Пойнт стал 18-м игроком, забившим минимум 2 гола в овертаймах матчей одной серии плей-офф ⚡️ …и 2-м игроком Лайтнинг, забившим в овертайме гол, выведший клуб в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Первый – Мартин Сан-Луи (дважды).📽️ https://t.co/MsygLtNYxB pic.twitter.com/cWWvWnPkKe — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

А на шестой минуте овертайме Кучеров набрал и 70-е очко, ассистировав решающему голу Пойнта, который принес “Тампе” победу и в пятом овертайме матча №2.

“Кучеров отлично прочитал эпизод, перехватив шайбу, – сказал Пойнт. – Он очень здорово видит лед, поэтому сразу заметил меня у ворот, а мне удалось нанести быстрый бросок с бэкхенда”.

Вратарь “Коламбуса” Юнас Корписало сделал 20 сэйвов и закончил плей-офф с пятью поражениями в восьми матчах, но 94,1% отраженных бросков.