Все матчи Открытого кубка Донбасса покажет XSPORT

С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. Четыре лучших клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования.
На льду «Альтаира» сразятся:
- «Белый Барс» Белая Церковь
- «Днепр» Херсон
- «Донбасс» Донецк
- «Кременчук» Кременчуг
Трансляции всех матчей будут доступны на сайтеxsport.ua. Трансляция заключительного матча соревнования также пройдет в эфире телеканала XSPORT.
С расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.
Источник: сайт ХК«Донбасс»
Источник: uhl.ua