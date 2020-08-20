Все матчи Открытого кубка Донбасса покажет XSPORT

С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. Четыре лучших клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования.

На льду «Альтаира» сразятся:

«Белый Барс» Белая Церковь

«Днепр» Херсон

«Донбасс» Донецк

«Кременчук» Кременчуг

Трансляции всех матчей будут доступны на сайтеxsport.ua. Трансляция заключительного матча соревнования также пройдет в эфире телеканала XSPORT.

С расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.

Источник: сайт ХК«Донбасс»