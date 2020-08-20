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Все матчи Открытого кубка Донбасса покажет XSPORT

Николай ПисаревНет комментариев
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С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены «Альтаир» состоится девятый розыгрыш престижного предсезонного турнира – Открытого кубка Донбасса. Четыре лучших клуба нашей страны сойдутся в борьбе за главный трофей соревнования.

На льду «Альтаира» сразятся:

  • «Белый Барс» Белая Церковь
  • «Днепр» Херсон
  • «Донбасс» Донецк
  • «Кременчук» Кременчуг

Трансляции всех матчей будут доступны на сайтеxsport.ua. Трансляция заключительного матча соревнования также пройдет в эфире телеканала XSPORT.

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С расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.

Источник: сайт ХК«Донбасс»

Источник: uhl.ua
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