“Бостон” – “Каролина” (2:1): Пастрняк вернулся, Бержерон забил

Патрис Бержерон

Давид Пастрняк вернулся в состав после трех пропущенных матчей и сделал две передачи, чем помог “Бостону” одержать волевую победу в пятом матче и всей серии. “Брюинз” добились успеха благодаря двум голам в большинстве в конце второго периода в исполнении Давида Крейчи и Патриса Бержерона, а также 23 сэйвам Ярослава Халака.

“Я чувствовал себя лучше с каждой сменой, – сказал Пастрняк. – Приятно снова быть с ребятами. Смотреть за игрой с трибуны тяжело. Так что я рад, что снова вернулся и помог одержать важную победу”.

“Каролина” открыла счет в первом периоде благодаря голу Хэйдна Флери. После равного первого периода вторые 20 минут остались за “Бостоном”, который использовал оба удаления. Причем оба раза правила нарушали игроки первого звена “Харрикейнз” (Джордан Мартинук и Себастьян Ахо). На 16-й минуте с близкого расстояния шайбу в ворота Петра Мразека отправил Крейчи. А за четыре секунды до перерыва оказавшуюся решающей в серии шайбу забросил Бержерон, забивший хитрым броском из-за ворот. Потерявший концентрацию Мразек не ожидал броска, и шайба влетела в ворота от его конька.

☝️ Патрис Бержерон забил победный гол в ворота Каролины в матче №5 (2-1 и 4-1 в серии), который стал 9-м для форварда в матчах, которые могли принести победу в сериях, больше в Брюинз было только у Милана Лючича (11). Бостон – во 2-м круге!📽️ https://t.co/8JUE3Esg58 pic.twitter.com/nBk9PcNKfc — NHL.RU (@nhlru) August 19, 2020

“У них одни из лучших спецбригад в лиге, – сказал защитник “Каролины” Джейкоб Слэвин. – У них много заготовок, которые они хорошо исполняют. По большей части, мы хорошо играли в меньшинстве в серии, а сегодня оба раза им, в общем-то, повезло”.

В третьем периоде “Харрикейнз” ничего не смогли сделать с засушившими игру “Брюинз” и проиграли восьмой из девяти последних матчей в плей-офф Кубка Стэнли этой команде.

“Считаю, что мы играли на равных, – сказал тренер “Каролины” Род Бриндамор. – Я горжусь этой командой. Они все делают правильно. Мы уезжаем с высоко поднятой головой, особенно за старания сегодня. Считаю, что сегодня мы играли лучше”.