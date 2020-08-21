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Хоккей

«Днепр» подписал 18-летнего защитника с опытом игры в Америке и Швеции

Николай ПисаревНет комментариев
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«Днепр» подписал контракт с 18-летним защитником Павлом Тимочко. Об этом сообщает официальный сайт херсонского клуба.

Воспитанник киевской хоккейной школы провел три сезона в чемпионатах Украины в составе«Сокола»по своему возрасту. В чемпионате Украины U16 защитник сыграл в 24 матчах и набрал 7 (1+6) баллов.

«Днепр» подписал 18-летнего защитника с опытом игры в Америке и Швеции

В сезоне 201718 защитник “соколов” перебрался в Швецию, где поднялсявместе с ХК«Висби», где сыграл как вместе со своими одногодками в чемпионате U16, так и получил шанс проявить себя в более взрослом чемпионате U18. Суммарно в Швеции Тимочко провел 37 матчей, в которых набрал 9 (5+4) баллов.

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Следующие два сезона защитник отыграл в интернациональной команде «Florida Eels»в студенческой US Premier Hockey League в группе Elite.В первый годза 38 игр Тимочко набрал 12 (5+7) баллов в “регулярке” и 4 (1+3) очка за 4 матча плей-офф. Сезон 201920 был для Павла менее результативным – за 25 матчей защитник заработал 8 (1+7) баллов и продолжил сезон уже в группе Premier (14 игр, 0 + 2, “сухой” плей-офф).

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Источник: uhl.ua
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