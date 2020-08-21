Пятница, 21 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Днепр» подписал лучшего форварда МХК «Динамо»
Хоккей

«Днепр» подписал лучшего форварда МХК «Динамо»

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Лучший форвард харьковского МХК«Динамо»Евгений Абаджянпроведет сентябрьский плей-офф и будущий сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в составе«Днепра».Об этом сообщает официальный сайт херсонского клуба.

Воспитанник «Галицких Львов» дебютировал в Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/18 – в 39 матчах форвард новояворовцев набрал 10 (7+3) очков.В сезоне 201819 Абаджян в составе «львов» провел 28 матчей в юношеском чемпионате Украины и набрал 45 (31+14) очков.

Читайте также:  Пастрняк набрал пять очков в матче против "Рейнджерс"

В минувшем сезоне 2019/20 в составехарьковского МХК «Динамо» нападающий провел 33 матча, набрав 28 (12+16) очков и войдя в ТОП-10 молодых (до 21 года) игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч по итогам сезона. Также в сезоне 2019/20 форвард дебютировал в составе молодежной сборной Украины на домашнем чемпионате мира в Киеве.

Стоит отметить, что именно Абажджян стал автором первой победной шайбы в сезоне для «динамовцев», а также забросил более 20% всех голов харьковчан, набрав 10 очков при игре в большинстве.

Читайте также:  Второй игрок «Колорадо» сдал положительный тест на коронавирус

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Вашингтон” – “Айлендерс” (0:4):

«Днепр» подписал 18-летнего защитника с опытом игры в Америке и Швеции

Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 20 августа (онлайн)

«Тампа», «Бостон» и «Колорадо» идут дальше, «Монреаль» спасает ситуацию, «Сент-Луис» – на грани вылета

“Бостон” – “Каролина” (2:1): Пастрняк вернулся, Бержерон забил

Закрыть