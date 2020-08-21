«Днепр» подписал лучшего форварда МХК «Динамо»

Лучший форвард харьковского МХК«Динамо»Евгений Абаджянпроведет сентябрьский плей-офф и будущий сезон чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч в составе«Днепра».Об этом сообщает официальный сайт херсонского клуба.

Воспитанник «Галицких Львов» дебютировал в Украинской хоккейной лиге в сезоне 2017/18 – в 39 матчах форвард новояворовцев набрал 10 (7+3) очков.В сезоне 201819 Абаджян в составе «львов» провел 28 матчей в юношеском чемпионате Украины и набрал 45 (31+14) очков.

В минувшем сезоне 2019/20 в составехарьковского МХК «Динамо» нападающий провел 33 матча, набрав 28 (12+16) очков и войдя в ТОП-10 молодых (до 21 года) игроков чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч по итогам сезона. Также в сезоне 2019/20 форвард дебютировал в составе молодежной сборной Украины на домашнем чемпионате мира в Киеве.

Стоит отметить, что именно Абажджян стал автором первой победной шайбы в сезоне для «динамовцев», а также забросил более 20% всех голов харьковчан, набрав 10 очков при игре в большинстве.

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