«Донбасс» подписал двух игроком с опытом игры в КХЛ и обладателя Кубка Братины

Накануне традиционного предсезонного Donbass Open Cup, который начнётся 25 августа, «Донбасс» объявил о подписании контрактов с защитниками Егором Журавлёвым и Романом Кобелевым, а также нападающим Андреем Бирюковым.

Егор Журавлёв провёл 301 игрув ВХЛ и 194 поединка в КХЛ.В минувшем сезоне защищал цвета «Сокола» из Красноярска, в 57 матчах набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности +2 ипо итогам регулярного чемпионата стал вторым по результативности среди игроков обороны в своей команде.

В КХЛ тагильчанин выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга, «Югру» из Ханты-Мансийска и «Амур» из Хабаровска. В ВХЛ, помимо красноярского «Сокола» играл за«Горняк» из Учалов, «Спутник» и ХК «Липецк».

Роман Кобелев является воспитанником кирово-чепецкого хоккея. Профессиональную карьеру начинал в родном городе, выступая за клуб МХЛ «Олимпия».

213 игр в Молодежной хоккейной лиге и 303 матча в Высшей хоккейной лиге. Именно такой обширный опыт имеет новичок «Донбасса» Роман Кобелев.

Обладатель Кубка Братины в составе «Динамо» Балашиха в сезоне-2016/17, также выступал за «МВД» Балашиха, «Горняк» Учалы, «Химик» Воскресенск и «Динамо» Тверь. В прошлом сезоне 49 матчах набрал 11 очков (2+9).

Андрей Бирюков в КХЛ играл за «Динамо» Москва.В Высшей хоккейной лиге Андрей защищал цвета двух клубов: «Динамо» Балашиха и «Динамо» Санкт-Петербург. Дважды становился чемпионом ВХЛ. Всего в активе форварда226 игр в МХЛ, 422 игры в ВХЛ и 3 поединка в КХЛ.

Прошлый сезон провел, выступая за «Сарыарку» из Караганды. Провел 36 игр, набрав 16 очков.

По материалам сайта ХК «Донбасс»