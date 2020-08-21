Галлахер выбыл с переломом челюсти

Брендан Галлахер

Форвард “Монреаль Канадиенс” Брендан Галлахер получил перелом челюсти и не сможет сыграть в матчах №6 и №7 (если потребуется) первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли против “Филадельфии Флайерз”. Игра №6 состоится на стадионе Scotiabank Arena в Торонто в пятницу .

Нападающий получил травму за пять минут до окончания третьего периода пятой встречи серии, в которой победу со счетом 5:3 одержал “Монреаль”. Во время борьбы за шайбу защитник “Флайерз” Мэтт Нисканен высоко поднял клюшку и попал по лицу Галлахера. Галлахер доиграл матч до конца. Операция ему не потребуется.

Он покинет зону безопасности в Торонто, где играют команды Восточной конференции.

В регулярном чемпионате 2019-20 годов Галлахер разделил первое место в команде с Томашем Татаром по заброшенным шайбам (22). Свой первый гол в плей-офф он забил в матче №5, сделав счет 3:2 в пользу “Канадиенс” на 12-й минуте второго периода.

В той игре он провел на льду 18:02, заняв третье место среди форвардов “Монреаля” по этому показателю. Он нанес три броска в створ и применил три силовых приема.

“Такой Галли (прозвище Галлахера) нам нравится, – сказал второй тренер команды Кирк Мюллер после игры. – Он способен завести команду, настроить ее на борьбу. Он – настоящий боец. Делает все возможное, чтобы забить, никому не уступит. Сегодня он провел матч на выдающемся уровне”.

Защитник Бен Широ считает, что присутствие Галлахера придает команде сил.

“Он уже давно стал душой команды, – сказал Широ. – Является примером для всех за счет своего трудолюбия, решимости. Он задает тон в игре. Если он будет биться изо всех сил, то все остальные последуют за ним”.

Нисканен не был удален по итогам того эпизода в пятой игре. В четверг ситуацию рассмотрит департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.