Игорь Архипенко: «Сказывается, что у всех была большая пауза в связи с карантином»

После первого товарищеского поединка между белоцерковским «Белым Барсом» и столичными«Ледяными Волками» (3:2) наставник «Волков»Игорь Архипенко поделился с пресс-службой Украинской хоккейной лиги впечатлениями отматча.

— Боевая игра вышла, хотя и сказывается, что у всех была большая пауза в связи с карантином. В целом, мы катались на льду до этого всего неделю, но при этом у ребят хорошая самоотдача. Неплохая игра получилась, как для летнего хоккея.

Если говорить об окончательном составе команды, то тяжело пока делать выводы по одной игре. Дальше будем ещё искать спаринговых партнёров, чтобы определиться с составом и подготовиться к старту сезона.

— Перед стартом сезона 2020/21 у вас будет фора по сравнению с командами, которым предстоит доиграть плей-офф. Как планируете использовать это время?

— Дальше у нас будут ударные две недели тренировок по микроциклам, когда мы будем закладывать фундамент на будущий сезон. А потом уже будем готовиться к самому чемпионату.

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