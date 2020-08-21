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Хоккей

Игорь Архипенко: «Сказывается, что у всех была большая пауза в связи с карантином»

Николай ПисаревНет комментариев
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После первого товарищеского поединка между белоцерковским «Белым Барсом» и столичными«Ледяными Волками» (3:2) наставник «Волков»Игорь Архипенко поделился с пресс-службой Украинской хоккейной лиги впечатлениями отматча.

— Боевая игра вышла, хотя и сказывается, что у всех была большая пауза в связи с карантином. В целом, мы катались на льду до этого всего неделю, но при этом у ребят хорошая самоотдача. Неплохая игра получилась, как для летнего хоккея.

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Если говорить об окончательном составе команды, то тяжело пока делать выводы по одной игре. Дальше будем ещё искать спаринговых партнёров, чтобы определиться с составом и подготовиться к старту сезона.

— Перед стартом сезона 2020/21 у вас будет фора по сравнению с командами, которым предстоит доиграть плей-офф. Как планируете использовать это время?

— Дальше у нас будут ударные две недели тренировок по микроциклам, когда мы будем закладывать фундамент на будущий сезон. А потом уже будем готовиться к самому чемпионату.

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Источник: uhl.ua
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