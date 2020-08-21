“Калгари” – “Даллас” (3:7): Матч Гурьянова

Денис Гурьянов

“Даллас” пропустил три шайбы за первые 6:34 после стартового вбрасывания, но затем забил семь голов подряд, в том числе четыре в исполнении Дениса Гурьянова, и вышел во второй раунд плей-офф, где сыграет с “Колорадо”. “Старз” стали первой командой в истории НХЛ, которая по ходу матча плей-офф уступала три шайбы, а потом вела четыре. Защитник Миро Хейсканен набрал 4 (1+3) очка, а Джо Павелски – 3 (1+2).

В другой серии Запада “Вегас” сыграет с победителем противостояния “Сент-Луис” – “Ванкувер”, где после пяти матчей “Кэнакс” ведут со счетом 3-2.

Для “Калгари” ничто не предвещало провала. “Флэймз” нанесли первые восемь бросков в матче и трижды поразили ворота Антона Худобина. Счет на отметке 3:42 открыл Эндрю Мэнджапани, на 5:38 большинство реализовал Джонни Годро, а через 56 секунд отличился Расмус Андерссон.

Главный тренер “Далласа” Рик Боунесс взял тайм-аут, но не стал менять Худобина на Джейка Оттингера. То ли потому, что верил в россиянина, то ли потому, что у его сменщика нет опыта игры в НХЛ. Так или иначе, решение оказалось верным. Худобин в этой встрече больше не пропускал, отразив следующие 30 бросков.

“Старз” понемногу стали приходить в себя и на 10-й минуте периода Хейсканен реализовал большинство. Это предоставило “Далласу” передышку до второго периода, в котором в ворота “Флэймз” влетели пять безответных шайб. Причем первые четыре – с разницей в 6:23.

Главным героем камбэка стал Гурьянов, забивший на первой, четвертой и 17-й минутах периода. Он стал первым игроком в истории “Далласа”, оформившим хет-трик за один период игры плей-офф.

Также у “Старз” отличились Радек Факса и Павелски.

Во втором периоде после того, как “Даллас” сравнял счет (3:3), “Калгари” заменил в воротах Кэма Тэлбота на Давида Риттиха. Риттих пропустил три шайбы с девяти бросков и на третий период вновь вышел Тэлбот.

Но только для того, чтобы вновь пропустить от Гурьянова, ставшего вторым новичком в истории НХЛ, оформившим покер. Последний раз в матче НХЛ четыре гола забивал нападающий “Питтсбурга” Джейк Гюнтцель в матче с “Флайерз” 22 апреля 2018 года.

“Калгари” предпринял робкие попытки отыграться, в третьем периоде превзошел соперника по броскам 14-7, но был остановлен Худобиным.