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Хоккей

Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 20 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Овечкин – Варламов

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 20.08.2020:Вашингтон – Айлендерс 20:00 03:00Калгари – Даллас 22:30 05:30

Источник: nhl.ru
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