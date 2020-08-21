Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 20 августа (онлайн)

ГлавнаяХоккейМатчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 20 августа (онлайн)ХоккейМатчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 20 августа (онлайн)Николай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 21, 2020 в 04:140Share1 Овечкин – Варламов Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 20.08.2020:Вашингтон – Айлендерс 20:00 03:00Калгари – Даллас 22:30 05:30 Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × пять = Вам может понравиться Хоккей «Днепр» подписал 18-летнего защитника с опытом игры в Америке и Швеции21.08.2020Читать большеХоккей «Тампа», «Бостон» и «Колорадо» идут дальше, «Монреаль» спасает ситуацию, «Сент-Луис» – на грани вылета21.08.2020Читать большеХоккей “Бостон” – “Каролина” (2:1): Пастрняк вернулся, Бержерон забил21.08.2020Читать большеХоккей Стала известна причина, по которой основной вратарь «Бостона» отказался продолжать выступление в плей-офф20.08.2020Читать большеХоккей Все матчи Открытого кубка Донбасса покажет XSPORT20.08.20203Читать большеХоккей Адамс решает кадровые вопросы “Сэйбрз”20.08.20203Читать большеХоккей Голкипер «Монреаля» стал четвертым в истории клуба по победам в плей-офф20.08.20204Читать большеХоккей “Тампа-Бэй” – “Коламбус” (5:4 ОТ):Гол Брэйдена Пойнта на шестой минуте овертайма принес “Тампе” победу в пятом матче20.08.2020Читать большеХоккей Чемпионат белорусской «Экстралиги» стартует 6 сентября20.08.20203Читать большеХоккей “Филадельфия” – “Монреаль” (3:5):”Канадиенс” сократил отставание в серии.20.08.20203Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020ФутболСрна получил новую должность в Шахтере24.06.202024.06.2020ФутболСергей Давидов перейдет в ФК Металл15.08.202015.08.2020