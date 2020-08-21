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Хоккей

НХЛ наказала Нисканена на один матч

Николай ПисаревНет комментариев
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Мэтт Нисканен

Защитник “Филадельфии Флайерз” Мэтт Нисканен дисквалифицирован на одну игру за толчок клюшкой нападающего “Монреаль Канадиенс” Брендана Галлахера в матче №5 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Игра состоялась в среду в Торонто. Об этом в четверг объявил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.

Инцидент, в результате которого Галлахер получил перелом челюсти и выбыл как минимум до окончания серии, произошел на 15-й минуте третьего периода.

Источник: nhl.ru
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