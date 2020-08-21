НХЛ наказала Нисканена на один матч

Мэтт Нисканен

Защитник “Филадельфии Флайерз” Мэтт Нисканен дисквалифицирован на одну игру за толчок клюшкой нападающего “Монреаль Канадиенс” Брендана Галлахера в матче №5 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Игра состоялась в среду в Торонто. Об этом в четверг объявил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.

Инцидент, в результате которого Галлахер получил перелом челюсти и выбыл как минимум до окончания серии, произошел на 15-й минуте третьего периода.

Ouch 😐 pic.twitter.com/R0lja9mofZ — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) August 20, 2020