СКА – «Донбасс»: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

В субботу, 22 августа, нателеканале XSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2013/14 против СКА Санкт-Петербург.

Исторический успех донецкого клуба – первая победа на льду СКА. Украинская команда остановила победное шествие топ-клуба КХЛ. Смотреть игру можно будет насайте XSPORT.ua, а также в эфиретелеканала XSPORT. Начало – в 16:30.

СКА (Санкт-Петербург) – «Донбасс» (Донецк)

СКА:33.Ежов. 7.Калинин – 52.Семенов, 17.Ковальчук – 87.Шипачев – 10.Тихонов, 2.Александров – 73.Чудинов, 41.Торесен, 9.Мортенссон – 70.Червенка, 77.Рясенский – 58.Юдин, 78.Скачков – 15.Кучерявенко – 40.Кетов, 25.Макаров – 12.Малышев – 23.Поникаровский, 36.Сигарев

«Донбасс»:49.Лейтон. 5.Уилсон – 37.Подхрадски, 63.Дадонов – 14.Недорост – 28.Якуценя, 7.Бартулис – 77.Пиганович, 92.Лайне – 26.Федотенко – 15.Виртанен, 27.Коларж – 51.Разин, 24.Благой – 16.Робитайл – 22.Кашпар, 93.Шалимов – 44.Варламов – 23.Квитченко, 4.Сильницкий

Источник: сайт ХК «Донбасс»