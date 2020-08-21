«Тампа», «Бостон» и «Колорадо» идут дальше, «Монреаль» спасает ситуацию, «Сент-Луис» – на грани вылета

Тампа-Бэй – Коламбус – 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)

Хороший задел номинальные хозяева матча обеспечили себе еще в первом периоде – за минуту усилиямиТайлера ДжонсонаиБлэйка Коулмана«молнии» забросили две шайбы, однако, к первому перерыву «Коламбус» одну отквитал, забросилНикФолиньо.

Во втором отрезке «Тампа» как будто выключилась, нахватав ненужных удалений, и «мундиры» воспользовались одним из них, а за 16 секунд до конца периодаАлександр Веннбергзабросил «молниям» в раздевалку.

Неудачи «Тампы» продолжились и до середины третьего периода. ШайбаОливера Бьокстрандавсе же смогла завести команду, да и голкипер «Коламбуса» Корписало стал действовать неуверенно, пропустив ненужный гол отКевина Шаттенкирка. За две минуты до конца третьего отрезка «Лайтнинг» сняли вратаря и практически сразу сравняли счет – отличилсяЭнтони Чирелли.

Победу и выход в следующий раунд «молниям» в первом овертайме принесБрэйден Пойнт.

Бостон – Каролина – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

«Ураганы» понимали, что сегодняшний матч – последний шанс на спасение серии, поэтому сразу же пошли в атаку, и их усилия увенчались успехом – на десятой минуте шайбу забросилХейдн Флери.

Во втором отрезкеДавид Крейчи, воспользовавшись удалением Себастьяна Ахо, счет сравнял, а за четыре секунды до конца периодаПатрис Бержеронустановил окончательный счет в матче, также отличившись в большинстве.

«Бостон» побеждает в матче и в серии и в следующем раунде встретится с «Тампой».

Колорадо – Аризона – 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Номинальные хозяева обозначили свои цели на этот матч еще в первом периоде –Назем Кадриоформил дубль, еще одна шайба на счетуСамюэля Жирара. Разгром продолжился и во втором отрезке матча: дважды забросилНатан Маккинон, также отличился российский защитникНикита Задоров.

После шести пропущенных шайб «Аризона» все же сменила Дарси Куемпера на Антти Раанту, но финн недолго оставался сухим, его огорчилКлэйтон Келлер. Шайбу престижа у «койотов» забросилДжейти Компер.

«Колорадо» побеждает и выходит в следующий раунд.



Филадельфия – Монреаль – 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Последний шанс остаться в «пузыре» сегодня был и у «Монреаля», который усилиямиЙоэля Армииоткрыл счет, играя в меньшинстве.

Во второй трети «летчики», воспользовавшись несгораемым удалением Йеспери Котканиеми, забросили дважды – отличилсяЯкуб Ворачек. Но «канадиенс» не сдались, сначала отыгравшись, а позже и выйдя вперед, усилиями все того же Армии иБрендана Галлахера.

В середине третьего отрезка «Филадельфия» снова реализовала численное преимущество, но и здесь «Монреаль» не сдался –Николас Сузукиснова вывел свою команду вперед, аФилипп Даноустановил окончательный счет, поразив пустые ворота «летчиков».

После этой шайбы случилось жесткое столкновение между канадцемАртури ЛехконеномиШоном Кутюрье, инициатором которого стал звездный нападающий «Филадельфии». Именно этот момент стал поводом массовой потасовки, последствиями которой послужили сразу три 10-минутных штрафа – игроку «Монреаля» Ши Уэберу и форвардам «Филадельфии» Якубу Ворачеку и Шону Кутюрье.

На исход матча массовая потасовка не повлияла, и команды сыграют друг против друга еще как минимум один раз.

Сент-Луис – Ванкувер – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Счет в этой встрече был открыт на 14-й минуте – в меньшинстве отличился форвард «Ванкувера»Тайлер Мотт, «блюзмены» ситуацию быстро исправили: сначала забросилБрэйден Шенн, а вслед за нимРайан О’Райли.

Во второй трети «Сент-Луис» усилиямиЗахари Сэнфордаобеспечил себе комфортное преимущество в две шайбы, но «Накс» перевернули ход встречи, забросив трижды: отличилисьДжей Ти Миллер,Джейк ВиртанениТайлер Мотт.

Концовка матча получилась драматичной. Тренерский штаб «музыкантов» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Нападающий «косаток» Джей Ти Миллер броском из средней зоны не смог поразить пустые ворота, после чего «Сент-Луис» организовал навал на ворота Якоба Маркстрема.

Длинная атака «блюзменов» завершилась серией рикошетов на пятаке «Ванкувера», и в результате шайба юркнула в ворота «косаток». Однако основное время матча к моменту пересечения шайбой линии ворот уже истекло.

Несмотря на победу «Ванкувера» в этом матче, в стане команды не обошлось без потерь. Ключевой защитникАлександр Эдлерполучил травму после удара лезвием конька по уху в момент падения на лед Джордана Кайру. Александр быстро бросился в раздевалку, зажимая место пореза, и на лед уже не вернулся.

Ход серий первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (до четырех побед):



Запад

«Вегас» (1)– «Чикаго» (8) – 4-1 (4:1, 4:3 ОТ, 2:1, 1:3, 4:3)

«Колорадо» (2)– «Аризона» (7) – 4-1 (3:0, 3:2, 2:4, 7:1, 7:1)

«Даллас» (3) – «Калгари» (6) – 3-2 (2:3, 5:4, 0:2, 5:4 ОТ, 2:1)

«Сент-Луис» (4) – «Ванкувер» (5) – 2-3 (2:5, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 2:1, 3:4)

Восток

«Филадельфия» (1) – «Монреаль» (8) – 3-2 (2:1, 0:5, 1:0, 2:0, 3:5)

«Тампа» (2)– «Коламбус» (7) – 4-1 (3:2 5ОТ, 1:3, 3:2, 2:1, 5:4 ОТ)

«Вашингтон» (3) – «Айлендерс» (6) – 1-3 (2:4, 2:5, 1:2 ОТ, 3:2)

«Бостон» (4)– «Каролина» (5) – 4-1 (4:3 2ОТ, 2:3, 3:1, 4:3, 2:1)

Источник: сайт ФХБ