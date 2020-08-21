“Вашингтон” – “Айлендерс” (0:4):

Энтони Бювиллье

Дубль Энтони Бювиллье и шатаут Семена Варламова, отразившего 21 бросок, принесли “Айлендерс” победу в пятом матче и всей серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. “Кэпиталз” в четвертый раз в серии забили не более двух голов и второй год подряд вылетели в первом раунде плей-офф. Последний раз “Вашингтон” дважды подряд не проходил дальше первого раунда в 2013 (поражение от “Рейнджерс”) и 2014 (пропустили плей-офф) годах.

“Айлендерс” второй раз подряд вышли во второй раунд, что им удавалось в последний раз в 1984 и 1985 годах. Во втором раунде “Нью-Йорк” сыграет с “Филадельфией” (если “Флайерз”, которые ведут в серии 3-2, переиграют “Монреаль”) или с “Бостоном” (если “Канадиенс” обыграют “Флайерз”).

“Отличная победа, мы счастливы тому, что прошли дальше, – сказал Бэйли. – Но мы уже переворачиваем страницу. Сегодня мы насладимся победой, но все понимают, что впереди еще долгая дорога. У нас будет непростой соперник, кто бы им ни стал”.

Вся встреча прошла под диктовку “Айлендерс”, которые контролировали игру и не позволили развернуться атаке “Вашингтона”. На 11-й минуте первого периода Энтони Бювиллье открыл счет, реализовав большинство. В первые 20 минут у “Кэпиталз” было два-три небольших шанса, но Варламов свою команду спасал.

Во вторые 20 минут “Айлендерс” доминировали и переиграли соперника по голевым моментам в равных составах со счетом 5-1. Поэтому второй гол Бовилье на 10-й минуте не стал неожиданностью. “Нью-Йорк” продолжал контролировать ход встречи и не давал “Вашингтону”, который нанес шесть бросков за период, никакой свободы.

Характер встречи никак не изменился в третьем периоде. Пытаясь спастись, “Кэпиталз” смогли нанести только семь бросков, но увязали в плотной обороне соперника. В концовке “Айлендерс” забили два гола в пустые ворота (Ник Ледди и Джош Бэйли) и оформили выход в следующий раунд.

В состав “Вашингтона” вернулся Никлас Бэкстрем, пропустивший три матча серии. Но его команде это никак не помогло.

“Айлендерс” использовали одно удалений из трех, “Вашингтон” – ни одного из двух. “Нью-Йорк” также превзошел соперника по силовым приемам (46-34) и заблокированным броскам (31-7).

“По какой-то причине наша команда здесь в Торонто не смогла на протяжении длительных отрезков придерживаться своей игры, – сказал тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден. – У нас получилось это в одном матче, но в остальных мы не показывали хоккей, который дает нам наилучший шанс на успех”.

“Нам дорого стоили ошибки, совершенные в первых матчах, – сказал Овечкин. – Но мы старались отыграться. Конечно, любое поражение в серии принимается тяжело. Но сейчас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше”.