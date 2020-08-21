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Вашингтон подписал контракт с вратарем

Николай ПисаревНет комментариев
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Зак Фукале

Вашингтон подписал контракт на сезон 20-21 с 25-летним вратарем Заком Фукале,котороый являлся европейским свободным агентом (700 000 долларов на уровне НХЛ).

Источник: nhl.ru
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