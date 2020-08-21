Вашингтон подписал контракт с вратарем

ГлавнаяХоккейВашингтон подписал контракт с вратаремХоккейВашингтон подписал контракт с вратаремНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Авг. 21, 2020 в 14:260Share1 Зак Фукале Вашингтон подписал контракт на сезон 20-21 с 25-летним вратарем Заком Фукале,котороый являлся европейским свободным агентом (700 000 долларов на уровне НХЛ). Источник: nhl.ru загрузка... Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:4 × три = Вам может понравиться Хоккей «Донбасс» подписал двух игроком с опытом игры в КХЛ и обладателя Кубка Братины21.08.20202Читать большеХоккей “Калгари” – “Даллас” (3:7): Матч Гурьянова21.08.20202Читать большеХоккей «Днепр» подписал лучшего форварда МХК «Динамо»21.08.20203Читать большеХоккей “Вашингтон” – “Айлендерс” (0:4):21.08.20202Читать большеХоккей «Днепр» подписал 18-летнего защитника с опытом игры в Америке и Швеции21.08.2020Читать большеХоккей Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 20 августа (онлайн)21.08.20205Читать большеХоккей «Тампа», «Бостон» и «Колорадо» идут дальше, «Монреаль» спасает ситуацию, «Сент-Луис» – на грани вылета21.08.2020Читать большеХоккей “Бостон” – “Каролина” (2:1): Пастрняк вернулся, Бержерон забил21.08.2020Читать большеХоккей Стала известна причина, по которой основной вратарь «Бостона» отказался продолжать выступление в плей-офф20.08.2020Читать большеХоккей Все матчи Открытого кубка Донбасса покажет XSPORT20.08.20204Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020ФутболВ новом сезоне матчи Динамо будет транслировать НТН15.08.202015.08.2020ФутболЦыганков отправился на медосмотр в Милан13.08.202013.08.2020Футбол“Динамо” отказалось платить 1 млн евро за топ-форварда16.08.2020ФутболБалканы были хорошо простимулированы перед матчем с Ингульцом14.08.202014.08.2020ФутболТМ: СК Днепр-1 в результативном матче обыграл Зарю11.08.202011.08.2020Футбол“Шахтер” – “Базель”: превью, трансляция, прогноз10.08.202010.08.2020Футбол“Интер” – “Шахтер”: превью, мнение букмекеров, трансляция17.08.202017.08.2020РазноеЧемпионат Беларуси. Смолевичи – БАТЭ. Анонс матча09.05.202010.05.2020ФутболСергей Давидов перейдет в ФК Металл15.08.202015.08.2020