Викторина: Насколько хорошо вы следили за трансферными новостями межсезонья?

Поклонники украинского хоккея уже успели проверить свои знания в ряде тестовот Украинской хоккейной лиги, а сегодня в очередной викторине пресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам узнать, как хорошо они ориентируются в трансферных новостях межсезонья чемпионата УХЛ-Пари-Матч.
Жмите«начать викторину»и отвечайте на вопросы! Не забывайте обязательно делиться результатами в наших социальных сетях:Facebook,Telegram,InstagramиTwitter.
Напомним, что Вы все еще можете проверить свои знания в области чемпионата Украинской хоккейной Лиги – Пари-Матч в следующих тестах:
Как хорошо ты знаешь номера игроков УХЛ в сезоне 2019/20?
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Источник: uhl.ua