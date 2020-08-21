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Хоккей

Викторина: Насколько хорошо вы следили за трансферными новостями межсезонья?

Николай ПисаревНет комментариев
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Поклонники украинского хоккея уже успели проверить свои знания в ряде тестовот Украинской хоккейной лиги, а сегодня в очередной викторине пресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам узнать, как хорошо они ориентируются в трансферных новостях межсезонья чемпионата УХЛ-Пари-Матч.

Жмите«начать викторину»и отвечайте на вопросы! Не забывайте обязательно делиться результатами в наших социальных сетях:Facebook,Telegram,InstagramиTwitter.

Напомним, что Вы все еще можете проверить свои знания в области чемпионата Украинской хоккейной Лиги – Пари-Матч в следующих тестах:

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  • «Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»
  • К какому типу болельщиков вы относитесь
  • Какое у тебя хоккейное амплуа?
  • «Как хорошо ты знаешь УХЛ?»,
  • «Как внимательно вы смотрели сезон 2019/20 чемпионата УХЛ-Пари-Матч?»
  • Как хорошо ты знаешь молодых игроков УХЛ в сезоне 2019/20?

  • Как хорошо ты знаешь номера игроков УХЛ в сезоне 2019/20?

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    Источник: uhl.ua
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