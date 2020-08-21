Викторина: Насколько хорошо вы следили за трансферными новостями межсезонья?

Поклонники украинского хоккея уже успели проверить свои знания в ряде тестовот Украинской хоккейной лиги, а сегодня в очередной викторине пресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам узнать, как хорошо они ориентируются в трансферных новостях межсезонья чемпионата УХЛ-Пари-Матч.

Жмите«начать викторину»и отвечайте на вопросы! Не забывайте обязательно делиться результатами в наших социальных сетях:Facebook,Telegram,InstagramиTwitter.

Напомним, что Вы все еще можете проверить свои знания в области чемпионата Украинской хоккейной Лиги – Пари-Матч в следующих тестах:

«Насколько хорошо вы знаете игроков и арбитров УХЛ по фото?»

К какому типу болельщиков вы относитесь

Какое у тебя хоккейное амплуа?

«Как хорошо ты знаешь УХЛ?»,

«Как внимательно вы смотрели сезон 2019/20 чемпионата УХЛ-Пари-Матч?»

Как хорошо ты знаешь молодых игроков УХЛ в сезоне 2019/20?

Как хорошо ты знаешь номера игроков УХЛ в сезоне 2019/20?

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