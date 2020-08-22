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Хоккей

«Белый Барс» в одну шайбу обыграл «Ледяных Волков» в товарищеском поединке

Николай ПисаревНет комментариев
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Сегодня, 21 августа, белоцерковский«Белый Барс» и столичные«Ледяные Волки» провели первый товарищеский поединок на ледовой арене броварского«Терминала» в рамках предсезонной подготовки.

Первый за длительное время товарищеский поединок команды провели на скоростях. Игроки обоих клубов соскучились по играм и смело отрабатывали наигранные на тренировках связки. Первых два периода команды играли при равном счете на табло – в составе«Белого Барса» отличились Роман Благой и Денис Бородай, а за«Ледяных Волков» дважды забил Даниил Собко.

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Сломить ход поединка белоцерковцам удалось только в третьем периоде защитникСергей Логачпрошил голкипера киевлян и добыл победу для своей команды. Стоит отметить, что завтра, 22 августа, команды проведут второй товарищеский матч.

Отметим, что белоцерковский«Белый Барс» примет участие в Открытом кубке Донбасса, который состоится в Дружковке с 25 по 27 августа.

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Источник: uhl.ua
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