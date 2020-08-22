Дмитрий Даниленко: «На сборах физически мы подготовились очень хорошо»

После товарищеского поединка между белоцерковским «Белым Барсом» и столичными«Ледяными Волками» (3:2) форвард Дмитрий Даниленко,который проходит учебно-тренировочный сбор вместе с белоцерковской командой,поделился с пресс-службой Украинской хоккейной лиги впечатлениями от выигранного матча.

— Как оценишь сборы с «Белым Барсом» и первый товарищеский поединок?

— Сборы оцениваю на 5 баллов. У нас была очень хорошая подготовка – все по микроциклам. У нас три раза в день была земля и мы очень много тренировались. В общем мне все понравилось и вообще, было очень здорово провести эти сборы с ребятами из «Белого Барса».

Я думаю, что физически мы подготовились очень хорошо. Потом мы вышли на лед и, хоть было немного сложно, но мы справились. А сейчас будем продолжать готовится к Открытому кубку Донбасса.

— Ты поедешь вместе с «Белым Барсом» на турнир в Дружковку?

— Да, я планирую поехать на Открытый кубок Донбасса вместе с командой, а в сентябре, если не отложат чемпионат, то поеду в США.

Отметим, что белоцерковский«Белый Барс» примет участие вОткрытом кубке Донбасса, который состоится в Дружковке с 25 по 27 августа.