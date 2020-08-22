“Филадельфия” – “Монреаль” (3:2): Харт удержал “Флайерз”

Иван Проворов

Голы Ивана Проворова, Кевина Хэйза и Михаэля Раффля, а также 31 сэйв Картера Харта позволили “Филадельфии” взять верх над “Монреалем” в матче №6 и закончить со счетом 4-2 серию первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в свою пользу. Это первая выигранная серия плей-офф для “Флайерз” с 2012 года.

Филадельфия, победив в матче №6 Монреаль со счетом 3-2 и 4-2в серии, будет играть во 2-м круге против Айлендерс за право выхода в Финал Конференции. pic.twitter.com/9bQU9SXxli — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

Во втором раунде плей-офф “Флайерз” сыграют с “Айлендерс”. В другой паре встретятся “Тампа-Бэй” и “Бостон”. Для “Канадиенс”, в квалификационной серии взявших верх над “Питтсбургом”, сезон окончен.

Счет в матче уже через 28 секунд после стартового вбрасывания открыл Проворов. Российский защитник набросил шайбу на ворота от борта, и она рикошетом от клюшки Ши Вебера срикошетила в ворота. Для 23-летнего защитника гол стал первым в плей-офф в карьере.

🕑 Самые быстрые от начала матча голы Флайерз в потенциальных матчах на выход в следующий круг: 0:07 – Терри Мюррей (1981) 0:14 – Эрик Линдрос (1997) 0:19 – Гари Дорнхёфер (1975) 0:28 – Иван Проворов (2020) 📽️ https://t.co/mPc6eSeJqP pic.twitter.com/TXCnBXxGOY — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

Через пять минут “Филадельфия” удвоила преимущество, когда Хэйз забил свой первый гол в текущем плей-офф. Форвард отличился броском, после которого шайба срикошетила в ворота от клюшки форварда “Монреаля” Арттури Лехконена.

Довольно быстро “Канадиенс” удалось один гол отыграть. На 11-й минуте Ник Сузуки реализовал один из двух шансов команды в большинстве.

На пятой минуте второго периода “Филадельфия” снова удвоила преимущество. После броска Трэвиса Санхейма шайба задела упавшего перед воротами Раффля и залетела в ворота.

У “Монреаля” снова нашелся быстрый ответ. Все тот же Сузуки сократил отставание точным броском с острого угла.

🏒 Ник Сузуки, который также отличился в пятой игре, стал вторым новичком Монреаля в эпоху расширения НХЛ (с 1967-68), который забивал подряд в играх на выбывание в одной серии, присоединившись к Стефану Лебо в играх 4 и 5 в финале дивизиона 1990 года.📽️ https://t.co/mPc6eSeJqP pic.twitter.com/ayLgKg7C0t — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

Однако этому голу суждено было стать последним. “Канадиенс” предприняли не одну попытку отыграться, перебросали соперника в третьем периоде 13-5, создали четыре голевых момента (у “Флайерз” в последние 20 минут не было ни одного), однако Харт отразил все угрозы и пришел к званию первой звезды матча. Харт закончил поединок с 31 сэйвом, Прайс – с 14.

“Монреаль” играл без форварда Брендана Галлахера, получившего перелом челюсти после удара клюшкой защитника “Флайерз” Мэтта Нисканена в пятой встрече. Нисканен пропустил пятничный матч, получив одноматчевую дисквалификацию.

Российский фактор: Проворов провел на льду 24:39, нанес один бросок в створ, применил два силовых приема и заблокировал два броска. В предыдущих 14 матчах в плей-офф в карьере в его активе было шесть передач.