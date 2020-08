Форвард «Коламбуса» может завершить карьеру из-за травмы

Форвард «Коламбуса»Брендон Дубинскиможет завершить карьеру из-за хронической травмы запястья. Об этом заявил Генеральный менеджер «Блю Джекетс»Ярмо Кекяляйнен.

#CBJ GM Jarmo Kekalainen said that C Brandon Dubinsky “most likely” won’t be able to play again because of his chronic wrist injury. Not a surprise, really, but straight from the GM.

— Aaron Portzline (@Aportzline) August 21, 2020