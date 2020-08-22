Константин Буценко: «Мы рассматриваем Кубок Донбасса как генеральную репетицию»

После первого товарищеского поединка между белоцерковским «Белым Барсом» и столичными«Ледяными Волками» (3:2) главный тренер«Барсов»Константин Буценкоподелился с пресс-службой Украинской хоккейной лиги впечатлениями от выигранного матча.

— Мы очень долго не играли, поэтому сейчас все тяжелое – ноги тяжелые и лед тоже. Жара на льду и поэтому он очень рыхлый. Трудно в первой игре сразу показывать какое-то движение и мастерство.

Но по крайней мере есть положительный результат, а это сейчас для нас самое главное. Мы выиграли 3:2 и можем с хорошим настроением продолжать дальше работать. Так что в принципе, хорошая игра получилась, и мы ожидаем, что с каждым днём будем добавлять.

— Какие у вас цели и задачи на Открытый кубок Донбасса – показать сразу результат или посмотреть команду и сыграться?

— Мы рассматриваем Кубок Донбасса как генеральную репетицию, потому что сразу после турнира стартуют матчи плей-офф. Так что уже нет такого понятия как «просмотр», есть – «сдавать экзамен».

Поэтому на Кубке Донбасса мы действительно будем сдавать экзамен для того, чтобы быть максимально готовыми к полуфиналу плей-офф.

Отметим, что белоцерковский«Белый Барс» примет участие вОткрытом кубке Донбасса, который состоится в Дружковке с 25 по 27 августа.