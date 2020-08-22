«Кременчук» усилился форвардом, который провел более 500 матчей в ВХЛ и выигрывал золото в Казахстане

ХК «Кременчук» усилился нападающимЕвгением Чемериловим.Об этом сообщает официальный сайт кременчугского клуба.

Чемерилов воспитанник омского «Авангарда», а за его плечами более пятисот матчей в высшей лиге России – 518 поединков и320 (130+190) очков. В ВХЛ нападающий выступал за «Энергию» (Кемерово), «Мотор» (Барнаул), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Зауралье» (Курган), «Ермак» (Ангарск) и «Ладу» (Тольятти).

С сезона 2016/17 Чемерилов играл в чемпионате Казахстана за «Арлан» (Кокшетау), «Кулагер» (Первопавловск) и «Бейбарыс» (Атырау).За последний клуб форвардпровел три сезона, где завоевал серебро-2018 и золото-2019.

Всего вказахстанском первенстве Чемерилов сыграл 202 матча, где набрал 148 (66+82) баллов.В победном для «Бейбарыса» плей-офф сезона 2018/19 нападающий стал одним из лучших бомбардиров команды, набрав 11 (5+6) очков в 12 поединках.В прошлом сезоне в 32 матчах нападающий заработал 22 (9+13) балла, и вошел в Топ-10 бомбардиров (9 место), хотя сыграл почти вдвое меньше поединков, чем его конкуренты.

В «Кременчуге» форвард будет выступать под №37.

Источник: сайт ХК «Кременчук»