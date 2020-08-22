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Хоккей

Матчи 1-го раунда плей-офф в НХЛ 21 августа (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Монреаль – Филадельфия

Обсуждение матчей игрового дня в НХЛРасписание 21.08.2020:Монреаль – Филадельфия 19:00 02:00Ванкувер – Сент-Луис 21:45 04:45

Источник: nhl.ru
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