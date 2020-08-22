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Матчи Открытого кубка Донбасса пройдут с 50-процентным заполнением трибун

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный сайт ХК «Донбасс» сообщает, что матчи традиционного предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020 состоятся с болельщиками на трибунах.

Согласно Временным рекомендациям главного государственного санитарного врача Украины относительно организации противоэпидемических мероприятий во время проведения мероприятий в период карантина, в залах со стационарным размещением мест для сидения, рассадка гостей осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади (в шахматном порядке). При этом общая заполняемость не должна превышать 50 процентов мест.

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Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Донецкая область является «зеленой зоной» (эпидемическое зонирование регионов в зависимости от числа новых заболевших и уровня опасности распространения COVID-19). А это означает, что болельщики без мест для сидения должны соблюдать социальную дистанцию и находится на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.


Гости Ледовой арены «Альтаир» обязаны придерживаться масочного режима, а также соблюдать социальную дистанцию – сообщает донецкий клуб.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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