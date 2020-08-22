Матчи Открытого кубка Донбасса пройдут с 50-процентным заполнением трибун

Официальный сайт ХК «Донбасс» сообщает, что матчи традиционного предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса-2020 состоятся с болельщиками на трибунах.

— Согласно Временным рекомендациям главного государственного санитарного врача Украины относительно организации противоэпидемических мероприятий во время проведения мероприятий в период карантина, в залах со стационарным размещением мест для сидения, рассадка гостей осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади (в шахматном порядке). При этом общая заполняемость не должна превышать 50 процентов мест.

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Донецкая область является «зеленой зоной» (эпидемическое зонирование регионов в зависимости от числа новых заболевших и уровня опасности распространения COVID-19). А это означает, что болельщики без мест для сидения должны соблюдать социальную дистанцию и находится на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.



Гости Ледовой арены «Альтаир» обязаны придерживаться масочного режима, а также соблюдать социальную дистанцию – сообщает донецкий клуб.





Источник: сайт ХК «Донбасс»