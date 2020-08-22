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Хоккей

Определились участники 2-го раунда на Востоке

Николай ПисаревНет комментариев
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Василевский против Маршана

После победы “Филадельфии” в матче №6 над “Монреалем” 3-2 и в 4-2 в серии, определились участники второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2020: “Филадельфия” (1) встретится с “Айлендерс” (4), “Тампа-Бэй” (2) с “Бостоном” (3). О расписании будет объявлено позже.

На Западе играют “Колорадо” (2) – “Даллас” (3) и “Вегас” с победителем пары “Сент-Луис” – “Ванкувер” (при счете 2-3 в серии “Кэнакс” выигрывают у действующих обладателей Кубка Стэнли 0-4 после 2-го периода)

Источник: nhl.ru
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