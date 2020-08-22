Определились участники 2-го раунда на Востоке

Василевский против Маршана

После победы “Филадельфии” в матче №6 над “Монреалем” 3-2 и в 4-2 в серии, определились участники второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2020: “Филадельфия” (1) встретится с “Айлендерс” (4), “Тампа-Бэй” (2) с “Бостоном” (3). О расписании будет объявлено позже.

Филадельфия, победив в матче №6 Монреаль со счетом 3-2 и 4-2в серии, будет играть во 2-м круге против Айлендерс за право выхода в Финал Конференции. pic.twitter.com/9bQU9SXxli — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

Тампа-Бэй и Бостон в 3-й раз встретятся в плей-офф: Бостон выиграл Финал Конференции в 2011, Тампа – 2-й раунд в 2018. Кто из них выйдет в Финал Конференции-2020? pic.twitter.com/0gRiCdx8qD — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

На Западе играют “Колорадо” (2) – “Даллас” (3) и “Вегас” с победителем пары “Сент-Луис” – “Ванкувер” (при счете 2-3 в серии “Кэнакс” выигрывают у действующих обладателей Кубка Стэнли 0-4 после 2-го периода)