Определились участники 2-го раунда на Западе

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После победы “Ванкувера” в матче №6 над “Сент-Луисом” 6-2 и в 4-2 в серии, определились участники второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2020: “Вегас” (1) встретится с “Ванкувером” (4), “Колорадо” (2) с “Далласом” (3). О расписании будет объявлено позже, на данную минуту известно, что первый матч в серии между “Колорадо” и “Далласом” состоится в 3-00 ночи мск 23 августа.

✌️ Ванкувер в матче №6 обыграл Сент-Луис 6-2 (4-2 в серии) и вышел во 2-й раунд, где встретится с Вегасом.📽️ https://t.co/fjd6Az0Lw7 pic.twitter.com/aMeSxBHTAW — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

⚡️ Известна первая пара 2-го раунда: Колорадо – Даллас pic.twitter.com/bMJBWqoy9v — NHL.RU (@nhlru) August 21, 2020

На Востоке “Филадельфия” (1) встретится с “Айлендерс” (4), “Тампа-Бэй” (2) с “Бостоном” (3)