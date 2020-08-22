Расписание матчей второго раунда плей-офф

В пятницу Национальная хоккейная лига опубликовала даты и время начала матчей второго этапа розыгрыша Кубка Стэнли, который начинается в субботу 22 августа.
Время матчей может меняться.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Филадельфия Флайерз» (1-й посев) – «Нью-Йорк Айлендерс» (6)
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 24 августа, понедельник, 19:00 (вторник, 02:00)
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 26 августа, среда, 15:00 (22:00)
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» – 27 августа, четверг, 19:00 (пятница, 02:00)
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» – 29 августа, суббота, 12:00 (19:00)
* «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 31 августа, понедельник, время будет определено позже
* «Нью-Йорк Айлендерс» – «Филадельфия Флайерз» – 2 сентября, среда, время будет определено позже
* «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 3 сентября, четверг, время будет определено позже
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (2) – «Бостон Брюинз» (4)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 23 августа, воскресенье, 20:00 (понедельник, 03:00)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 25 августа, вторник, 19:00 (среда, 02:00)
«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 26 августа, среда, 20:00 (четверг, 03:00)
«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 28 августа, пятница, 19:30 (суббота, 02:30)
* «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 30 августа, воскресенье, время будет определено позже
* «Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 1 сентября, вторник, время будет определено позже
* «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 2 сентября, среда, время будет определено позже
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Вегас Голден Найтс» (1) – «Ванкувер Кэнакс» (5)
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 23 августа, воскресенье, 22:30 (понедельник, 05:30)
«Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 25 августа, вторник, 21:45 (среда, 04:45)
«Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс» – 27 августа, четверг, 21:45 (пятница, 04:45)
«Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс» – 29 августа, суббота, 20:00 (воскресенье, 03:00)
* «Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 31 августа, понедельник, время будет определено позже
* «Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс» – 1 сентября, вторник, время будет определено позже
* «Вегас Голден Найтс» – «Ванкувер Кэнакс» – 3 сентября, четверг, время будет определено позже
«Колорадо Эвеланш» (2) – «Даллас Старз» (3)
«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» – 22 августа, суббота, 20:00 (воскресенье, 03:00)
«Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» – 24 августа, понедельник, 21:45 (вторник, 04:45)
«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» – 26 августа, среда, 22:30 (четверг, 05:30)
«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» – 28 августа, пятница, 22:00 (суббота, 05:00)
* «Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» – 30 августа, воскресенье, время будет определено позже
* «Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» – 31 августа, понедельник, время будет определено позже
* «Колорадо Эвеланш» – «Даллас Старз» – 2 сентября, среда, время будет определено позже
* – в случае необходимости
Источник: NHL