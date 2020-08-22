“Ванкувер” – “Сент-Луис” (6:2): “Блюз” сложили полномочия

Кэнакс выбивают чемпиона

Три гола за шесть минут во втором периоде позволили “Ванкуверу” склонить на свою сторону чашу весов шестого матча и всей серии (4-2) с “Блюз”. У “Кэнакс” отличились пять разных хоккеистов, Тайлер Мотт оформил дубль, а вратарь Якоб Маркстрем сделал 34 сэйва.

✌️ Ванкувер в матче №6 обыграл Сент-Луис 6-2 (4-2 в серии) и вышел во 2-й раунд, где встретится с Вегасом.📽️ https://t.co/fjd6Az0Lw7 pic.twitter.com/aMeSxBHTAW — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

“Сент-Луис” сложил чемпионские полномочия, а “Ванкувер” во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли встретится с “Вегасом”. Их первый матч состоится уже в воскресенье. В другой серии Запада встречаются “Колорадо” и “Даллас”, которые выйдут на лед уже в субботу (воскресенье, 3:00 мск).

В первом периоде соперники показали открытый хоккей, удача в котором улыбнулась “Кэнакс”. Активный прессинг в чужой зоне привел к голу Джея Бигла на четвертой минуте. У “Блюз” были свои шансы, но герой пятого матча и всей серии Маркстрем справился со всеми 12 бросками в первые 20 минут.

Как и с 11 бросками во вторые 20 минут, за которые его партнеры трижды пробили Джордана Биннингтона. Судьбу встречи решил отрезок в пять минут и 57 секунд в дебюте периода, когда у “Ванкувера” отличились Антуан Россель, Трой Стечер и Брок Бесер (в большинстве).

Шокированному “Сент-Луису” только и оставалось, что заменить Биннингтона на Джейка Аллена. Блиставший в прошлом году Биннингтон пропустил четыре шайбы с 18 бросков в пятницу, а за всю серию справился только с 52 бросками из 65 (80,0%).

🥇 Александр Эдлер проводит свой 75 матч плей-офф, опередив Сами Сало (74) по количеству таких игр для защитников Кэнакс в истории клуба.📽️ https://t.co/fjd6Az0Lw7 pic.twitter.com/zjvDpLIusY — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

В третьем периоде “Кэнакс” проделали хорошую работу, минимизировав шансы соперника. В перерыве тренер Трэвис Грин наверняка напоминал о том, что случилось в Эдмонтоне всего сутки назад, когда “Даллас” победил “Калгари” со счетом 7:3 после того, как проигрывал 0:3. “Ванкувер” возможности для подвига бывшему уже чемпиону не предоставил.

👍 Элиас Петтерссон набрал 13 (4+9) очков в 10 играх завершающей стадии сезона и сравнялся с Микаэлем Самуэльссоном (8+5=13 за 10 игр) в клубном рейтинге по очкам за первые 10 матчей в плей-офф за Кэнакс. Матч №6 ещё продолжается…📽️ https://t.co/fjd6AzimnF pic.twitter.com/1fSSX6Ynyk — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

Соперники забили по два раза (у “Сент-Луиса” дважды забил Джейден Шварц, у “Кэнакс” – Тайлер Мотт) и пожали друг другу руки, ознаменовав конец захватывающей серии.

Российский фактор: Иван Барбашев провел на льду 14:33 при полезности минус-1, одном броске по воротам и двух силовых приемах.