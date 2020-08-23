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“Блюз” выглядели “как юниорская команда”

Николай ПисаревНет комментариев
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Перрон против Мотте

Давид Перрон и Райан О’Райли не сдерживали себя, выражая мысли о вылете “Сент-Луис Блюз” из плей-офф Кубка Стэнли в пятницу.

“Энергия исходила не ото всех”, – заявил Перрон.

“Порой мы смотрелись как юниорская команда, которая теряет шайбу и не может играть правильно, – сказал О’Райли. – В итоге мы за это поплатились”.

Нападающие “Сент-Луиса” не ошибаются.

“Блюз” начали плей-офф в статусе действующего обладателя Кубка Стэнли. А теперь они едут домой, прекрасно понимая, что и близко не были похожи на команду, которая в прошлом году очаровала свой город и весь хоккейный мир.

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В первом раунде плей-офф “Сент-Луис” проиграл “Ванкувер Кэнакс”. В шестом матче “Блюз” проиграли со счетом 2:6 в Rogers Place в Эдмонтоне.

“У меня нет ответа на вопрос, почему энергия была не на должном уровне, – сказал тренер “Блюз” Крэйг Беруби. – Если бы я знал, то сказал вам, но я не знаю. Но Давид Перрон прав – ее было недостаточно. В этой лиге нельзя добиваться успеха, если в твоей команде каждый не отдается на 100 процентов. В плей-офф это необходимо. В прошлом году наша команда добивалась успеха, потому что в каждом матче каждый игрок выкладывался на полную”.

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Самое неприятное, что первый номер “Блюз” Джордан Биннингтон так и не сыграл на ожидаемом уровне.

Источник: nhl.ru
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