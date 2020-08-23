“Бостон” и “Тампа” обещают зрелище

Маршан пробивает Василевского

“Бостон Брюинз” и “Тампа-Бэй Лайтнинг” в любом случае встретились бы в розыгрыше Кубка Стэнли, даже если бы регулярный чемпионат доиграли до конца и плей-офф проводился в привычном формате. Но в этом году все иначе. Посев команд определяется после каждого раунда.

И вот они здесь. Именно там, где и должны встречаться соперники по Атлантическому дивизиону.

Во втором раунде плей-офф. Победитель выходит в финал Восточной конференции.

Тампа-Бэй и Бостон в 3-й раз встретятся в плей-офф: Бостон выиграл Финал Конференции в 2011, Тампа – 2-й раунд в 2018. Кто из них выйдет в Финал Конференции-2020? pic.twitter.com/0gRiCdx8qD — NHL.RU (@nhlru) August 22, 2020

“Это настоящий экзамен, – говорит нападающий “Брюинз” Брэд Маршан. – Лучшие команды лиги известны всем. На самом деле есть несколько уровней. Команды, которые сейчас продолжают борьбу за Кубок, входят в группу сильнейших. Такие серии всем интересны, хоккеисты хотят в них играть. За счет этого определяется ценность победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Тут надо обыграть такие команды, как “Тампа”.

Матч №1 состоится на стадионе Scotiabank Arena в Торонто, хаб-городе команд Восточной конференции, в воскресенье (понедельник, 03:00 мск).

В регулярном чемпионате “Брюинз” (44-14-12, процент набранных очков – 71,4%) и “Лайтнинг” (43-21-6, 65,7%) заняли первое и второе места в конференции соответственно. По итогам кругового турнира квалификации Кубка Стэнли “Тампа” сохранила за собой второй посев в плей-офф, а “Бостон” опустился на четвертую строчку. В результате команды встречаются во втором раунде.

“Наши команды гордятся своими достижениями, – говорит защитник “Лайтнинг” Райан Макдона. – Мы знаем, как играют они, представляем себе, какой напряженной будет борьба с первой секунды. Если не готов к жестким стычкам, не готов играть самоотверженно, будет очень тяжело. Это относится к обеим командам”.

Еще не так давно эти соперники встречались друг с другом, и тот матч стал своего рода превью плей-офф. Пять месяцев назад, за неделю до приостановки сезона 12 марта из-за пандемии коронавируса, “Тампа” и “Бостон” провели матч, после которого нападающий “Лайтнинг” Пэт Марун заявил, что команды уже начали выяснять отношения.

Тот факт, что эта серия пройдет в августе и сентябре вместо апреля и мая, ничего не меняет. Напряжение никуда не денется. Силовая борьба никуда не уйдет.

“Тот матч был похож на игру плей-офф, – сказал нападающий “Тампы” Баркли Гудроу об игре, которая состоялась 7 марта в Бостоне и завершилась победой “Лайтнинг” со счетом 5:3. – Он получился очень напряженным. … Такой же будет и вся серия”.

В последний раз “Брюинз” и “Лайтнинг” встречались в плей-офф два года назад. Тогда во втором раунде “Тампа” обыграла “Бостон” за пять матчей. Команды думали, что опять встретятся во втором раунде в прошлом году, но “Лайтнинг”, повторив рекорд “Детройт Ред Уингз” по количеству побед в регулярном чемпионате (62), всухую проиграли первый раунд “Коламбус Блю Джекетс”.

В этом сезоне в очных поединках “Тампа” была чуть лучше “Бостона”. 17 октября “Лайтнинг” по буллитам обыграли “Брюинз” – 4:3. 12 декабря у себя дома “Тампа” победила со счетом 3:2, 3 марта выиграл “Бостон” – 2:1, а потом был тот самый матч 7 марта, в котором победу праздновали “Лайтнинг” – 5:3. Причем пятый гол был забит в пустые ворота.

“Такое принципиальное соперничество получается само собой, – говорит тренер “Лайнинг” Джон Купер. – Сложно заранее предугадать, кто станет принципиальным соперником твоей команды. Такие пары появляются, если встречаться с кем-то в плей-офф в течение нескольких лет. Мы играли против них пару лет назад. С тех пор матчи против этой команды получаются очень напряженными. Обычно в таких играх победитель определяется за счет одной заброшенной шайбы. Бывают в них и другие элементы шоу”.

В той самой игре 7 марта команды заработали 26 удалений, в том числе пять за неспортивное поведение.